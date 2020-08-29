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Kaptanoğlu | Türk Tersaneciliği uçak gemisi üretme yeteneğine sahip 

Kaptanoğlu, “Savunma Sanayi Başkanlığı, üniversiteler, özel ve askeri tersanelerin yanı sıra savunma sanayisinde faaliyet gösteren kurumlar arasında kurulacak işbirliği modeli ile yerli ve milli uçak gemimiz en kısa sürede ve de en düşük maliyetle üretilebilir. dedi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:04
Kaptanoğlu | Türk Tersaneciliği uçak gemisi üretme yeteneğine sahip 

Kaptanoğlu | Türk Tersaneciliği uçak gemisi üretme yeteneğine sahip 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçak gemisi çağrısına sektörden ilk karşılık geldi. Kaptanoğlu - Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Savunma Sanayi Başkanlığı, üniversiteler, özel ve askeri tersanelerin yanı sıra savunma sanayisinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel şirketler arasında kurulacak işbirliği modeli ile yerli ve milli uçak gemimiz en kısa sürede ve de en düşük maliyetle üretilebilir.” dedi.


Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni’ne katılan ve yerli üreticilere uçak gemisi çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sektörün güçlü şirketlerinden Kaptanoğlu - Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu’ndan yanıt geldi.


Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarını yüzde 71 yerlilik oranıyla üreten ve Deniz Kuvvetleri’ne teslim eden Kaptanoğlu - Desan Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ağustos günü tersanemizdeki törende ifade ettiği uçak gemisi projesi, Kaptanoğlu - Desan olarak bizde ve sektörümüzde büyük bir heyecan yarattı. Türk tersaneciliği sivil ve askeri bakımdan bu üretimi gerçekleştirecek yetkinliktedir. Uygun işbirliği modeli ile uçak gemisi projesini hayat geçirebilir ve ülkemize gurur duyulacak bir eser kazandırabiliriz.” dedi.


“BU STRATEJİK ÇAĞRI İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNLERDE ÇOK DAHA ÖNEMLİ”

Projenin güçlü bir konsorsiyum ile hayata geçebileceğine dikkat çeken Cenk İsmail Kaptanoğlu, sözlerini şöyle sürdü: “Savunma Sanayi Başkanlığı, üniversiteler, özel ve askeri tersanelerin yanı sıra savunma sanayisinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel şirketler arasında kurulacak işbirliği modeli ile yerli ve milli uçak gemimiz en kısa sürede ve de en düşük maliyetle üretilebilir. Cumhurbaşkanımızın bu stratejik çağrısı içinde bulunduğumuz günlerde çok daha önemlidir. Kaptanoğlu - Desan Tersanesi olarak yerli ve milli kaynaklarımızı seferber ederek bu tür bir girişimde öncü olmaya ve sürece yön vererek ana yüklenici olmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”

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