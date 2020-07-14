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Karadeniz Bölgesi gastronomi turizmi için cazibe merkezi olmalı

Türk mutfağının gizli hazinelerine ev sahipliği yapan Karadeniz, Gastroturizmin yeni çekim merkezi olabilir. Bölgenin lezzet haritasını çıkaran Gastronomi Turizmi Derneği yöneticileri, pandemi sonrası tanıtım ve etkinlikere daha fazla ağırlık verecek.

14 Temmuz 2020 Salı 15:03
Karadeniz Bölgesi gastronomi turizmi için cazibe merkezi olmalı

Karadeniz Bölgesi Gastronomi Turizmi'nin Cazibe Merkezi Olmalı
 

Doğal güzelliğiyle son dönümde turizmin gözde şehirlerinden biri haline gelen Trabzon da, gastronomi de yeni lezzet haritaları oluşturulacak. Gastronomi Turizmi Derneği Trabzon temsilcisi ve  Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, yöresel lezzetlerin uluslararası platformlara taşınacağını söyledi.

GTD Trabzon Temsilcisi Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci ile GTD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe, GTD Gastro Akademi Başkanı ve TÜRSAB Boğaziçi Şube Başkanı Dr.Yüksel Türemez, GTD Çevre ve Doğa Komite Başkanı Doç. Dr. Efsun Dindar, GTD GT Hijyen Belgesi Gıda Mühendisi Aycan Acet ve Başkanlık Asistanı Nilgün Daşçı ile birlikte düzenlenen Karadeniz turunda bölgenin lezzet potansiyeli ele alındı.

Uzungöl ve çevresindeki turizm yatırımlarının, restoran ve konaklama tesislerine ayrı bir önem verildiğini belirten Tütünci; "Burada önceliğimiz pandemi sonrası hijyen eğitimi. Bakanlık tarafından verilen sağlıklı konaklama tesisi sağlıklı restoran, sağlıklı mekan kavramlarının ve bunların sertifikalandırılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar bölgede de gerçekleştirerek bölgeye gelecek olan ziyaretçilerin güvenli bir şekilde intikal etmesi herhangi bir sorun yaşamaması için bu belgeler ve sertifikalar önemli.

Vereceğimiz eğitimlerde bölge personelinde hijyen kurallarına uymasını sağlamak en büyük amacımız. Trabzon güzel bir destinasyon, Uzungöl güzel bir destinasyon. Bugün belki pandemi nedeniyle hak ettiği konumda değil fakat kısa bir süre sonra tekrar hak ettiği konuma, gelecek olan turist kitlesiyle özellikle kaliteli turist kitlesiyle sahip olacak." Dedi.


Çevre vizyonuyla yürütülen tüm yatırımlara sahip çıktıklarını belirten Ahmet Sait Tütünci şunları söyledi; "Yatırımlarda çevre duyarlılığına önem veriyoruz.  Karadeniz sınırları içerisinde, Türkiye sınırları içerisinde tüm üretim faaliyetlerinde çevreyi ve doğayı ön plana çıkartmayı düşünüyoruz. Hem ürünlerde hem restoranlarda bu bizim için çok kıymetli."


PANDEMİ SÜRECİNDE SEKTÖR ÇOK CİDDİ SINAV VERDİ


Covid-19 pandemi sürecinde hazır gıda sektörünün Türkiye genelinde çok ciddi bir sınav verdiğini söyleyen Ahmet Sait Tütünci; "Koranavirüs alarmı ile birlikte tüm yatırımcımlar üretimden tüketiciye ulaşana kadar her alanda yeniliklere kısa sürede adapte olduk." Dedi. Tütünci ekonomik sorunlara rağmen teşvik, destek ve kredilerler krizin aşılmaya çalışıldığını belirterek şu bilgileri verdi; Bizi asıl tedirgin eden ikinci dalganın yıkıcı etkisi olacağı söylentileri. Buna karşı önlem almaya çalışıyoruz. Sektörde pandemi ile birlikte gelen değişime ayak uyduramayanlar daha fazla etkilendi. Markasına, ürününe ve üretim gücüne güvenen şirketler krizden güçlenerek çıkacak."

Anahtar Kelimeler:
GastronomiGastroturizm
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