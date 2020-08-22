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Karadeniz'de bulunan doğalgaz'ın değeri açıklandı

Türkiye'nin uzun yıllardır Karadeniz'de sürdürdüğü petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında ilk kez Tuna-1 havzasında bulunan rezervin 65 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:29
Karadeniz'de bulunan doğalgaz'ın değeri açıklandı

Karadeniz'de bulunan doğalgaz'ın değeri açıklandı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün canlı yayında açıklanan doğalgaz yatatlarının piyasa değeri açıklandı. Habertürk Canlı yayınında rezervlerin 55 - 60 milyar dolar düzeyinde olduğunu duyuran güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın hesaplamalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez teyid etti. Bakan Dönmez TRT1 de katıldığı programda gaz yataklarının piyasaya arz edilmesiyle 65 milyar dolar düzeyinde bir gelir elde edibeliceğini duyurdu.

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın değeriyle ilgili konuştu. Bakan Dönmez, "Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar" ifadelerini kullandı.
TRT 1'de canlı yayın konuğu olan Enerji Bakanı Fatih Dönmez soruları yanıtladı. Bakan Dönmez: "Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak" dedi.

Doğalgazın ithal edilen gaza göre daha az maliyetli olacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazın değeriyle ilgili olarak, "Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar" diye konuştu.

Doğalgazın cari açığa pozitif katkısı olacağını belirten Bakan Dönmez, "Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Hedefimiz açıklanan rakamın yukarı yönlü revizesi" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak da "Diyaloğa açığız ama kendi yetki alanımızı kimseyle paylaşmayız" dedi.

"ORTALAMA 65 MİLYAR DOLAR OLACAK"

Kabaca 7-8 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Keşifler devam edecek, belki rakamlar daha da artacak. 2023'de gazı kıyıya ulaştırmaya çalışacağız. Bunları hepsini planlayacağız daha sonra kamuoyu ve sektörle paylaşacağız. Bundan sonraki gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük fiyat tahmininde bulunmak zor. Geriye dönüp baktığınızda bu miktarın 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz. Kesin maliyetler henüz çıkmadı. Sahayı genişleteceğiz, ilave kuyular açacağız. Bugünden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz. Biz kendi imkanlarımızla millileştirerek bu gemileri yaptık. Eskiden gerçekleşen maliyetlerle bugünkü maliyetleri kıyasladığınızda görece daha düşük olduğunu rahatlıkla görüyoruz.

"KAYNAKTAN EVİNİZDEKİ OCAĞA KADAR"

Bundan sonra sondajları kendi imkanlarımızla yapacağız. Burada kıyıya boru hattı çekilecek. Bu zaten bir kez yapılacak bir iş. Bunu da belki uluslararası ölçekte ihale etmek suretiyle yapacağız. Kaynaktan evinizden ocağa kadar yerli milli imkanlarla, kendi personelinizle bu gazı işletme imkanına sahibiz.
Bugün Hazine ve Maliye Bakanımız altını çizdi. Doğalgaz ve petrole ödediğimiz para yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde. Bunları azaltacağız. Yurt dışına daha az para ödeyeceğiz dolayısıyla cari açığa katkısı olacak.

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Son Güncelleme: 22.08.2020 08:33
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