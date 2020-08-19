Karadeniz'de doğalgaz bulundu haberi doları düşürdü





Her seçim döneminde 'Trakya'da büyük petrol rezervi keşfedildi', 'Trakya'da doğalgaz yatağı bulundu' ve 'Karadeniz'de doğalgaz çıkarıyoruz' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez ufukta seçim yok. Akşam saatlerinde Bloombergnews'te yer alan haber borsa ve döviz piyasasında dalgalanmalara neden oldu. Dolar 7.4 düzeylerinden 7.20 lere kadar düşerken, borsada bazı enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 10 kadar değer kazandığı gözlendi. Euronews Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de zengin doğalgaz kaynakları keşfettiğini okurlarına duyururken, bazı batılı ajanslar, bu keşfin Akdeniz'de olduğunu iddia etti.. İşte o haberin detayları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı, Türkiye'de yeni bir dönemin açılmasını sağlayacak müjdenim Karadeniz'de doğalgaz keşfi olduğu ileri sürüldü. Bloombergnews'in haberine göre, Türkiye, Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti. Sözkonusu enerjinin büyük olasılıkla doğalgaz olduğu ileri sürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü verecekleri, Türkiye'de yeni bir dönemin açılmasını sağlayacak müjdenim Karadeniz'de doğalgaz keşfi olduğu ileri sürüldü.

Bloombergnews'in haberine göre, Türkiye, Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti. Bloomberg News'e bilgi veren iki kaynak söz konusu enerjinin büyük olasılıkla doğalgaz olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü çok önemli bir müjde açıklayacağını duyurması yurt içi piyasaları hareketlendirdi. Sosyal medyada 'petrol bulundu' söylentisi yayıldı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nde yükseliş yüzde 2'yi aştı, Dolar/TL kuru 7.23'e geriledi.

PETKİM ve TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 10 ve 8.7'lik artış yaşandı.

