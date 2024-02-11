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Karadeniz sahili betona boğulacak

Mehmet cengiz'in sahibi olduğu şirketin adeta 'insafına' terk edilen Karadeniz sahiline şimdi de depolar için yaklaşık 180 bin metrekarelik alan beton ve sert kayalarla doldurulacak. Dolgu malzemesi ise Karadeniz dağlarındaki yeşil örtü yok edilecek.

11 Şubat 2024 Pazar 11:03
Karadeniz sahili betona boğulacak






Karadeniz sahili betona boğulacak

ANAVATAN Partisi'nde Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı sırasında başlayan Karadeniz sahil şeridine doldurma geleneği AK Parti iktidarında zirveye ulaştı. Mehmet cengiz'in sahibi olduğu şirketin adeta 'insafına' terk edilen Karadeniz sahiline şimdi de depolar için yaklaşık 180 bin metrekarelik alan beton ve sert kayalarla doldurulacak. Dolgu malzemesi ise Karadeniz dağlarındaki yeşil örtü yok edilecek.

Son kırk yıldır Karadeniz kıyı şeridine dolgu alışkanlığı AKP iktidarlarında zirveye ulaştı. Son 10 yılın dolgularını yapan isim ise hiç değişmedi. 180 bin metrekarelik alanı Mehmet Cengiz'in şirketi dolduracak. İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz, Samsun’daki tesisini büyütmek için adım attı. Cengiz’in şirketinin onay alması durumunda depolama alanı için 179 bin metrekarelik deniz doldurulacak.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Şeyda Öztürk imzasıyla yayınlanan haberde ilginç detaylar yer alıyor. Uzmanların tüm uyarılarına karşın özellikle Karadeniz bölgesinde kıyı dolgusu çalışmaları devam ediyor. Devlet eliyle kıyı dolgusu yapılarak hayata geçirilen Karadeniz Sahil Yolu’nda ise her sene hasar meydana geliyor. Tüm bunlara karşın denizin biyolojik çeşitliliğini de etkileyen kıyı dolgusundan vazgeçmiyorlar.

Son olarak aldığı kamu ihaleleriyle sık sık gündeme gelen iş insanı Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır Anonim Şirketi, Tekkeköy’deki kimyasal depolama tesisini büyümek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirketin 483 milyon TL değerindeki projesine onay alması durumunda denizin 179 bin 726 metrekarelik alanı doldurulacak.

Dolguda 900 bin metreküplük malzeme kullanılacak. Dolgu yapılacak alanın üzerine de hurda tasnif alanı, silis depolama alanı, konsantre stok sahası, sülfürik asit tankları, pirit deposu, yan mamül deposu, yedek malzeme deposu, fosforik asit tankları ve gübre deposu kurulacak. Proje kapsamında dip taraması yapılmayacak.

Son Güncelleme: 11.02.2024 12:51
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KaradenizSahil DolguCengiz İnşaatMehmet CengizDeniz Dolgu
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