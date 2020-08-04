

Karanfil | Libya'nın yanında olarak, dünyaya örnek olmalıyız



Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'nun sayılı şirketlerinden Karanfil Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya Devlet Başkanı Fayiz es-Serraj ile bir araya geldi. Libya Devlet Başkanı Fayiz es Serraj ile görüşme sonrası açıklamada bulunan Karanfil, Türk iş insanlarının zorlu bir zamandan geçen Libya’nın yanında olması gerektiğini belirterek; Kardeş ülke Libya ile ticaretin istikrarla devamı, Türk iş insanlarının karşılıklı dostluk çerçevesinde ayakları yere basan uzun vadeli ilişkilerinin sürdürülmesi ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

"Libya’nın yanında olarak dünyaya örnek olmalıyız"

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmalar Doğu Akdeniz’de dengeleri her iki ülke lehine şekillendirirken, uluslararası rekabetin kızıştığı Libya’da istikrarı yeniden filizlendirmek için görüşmeler devam ediyor. Kalkınma temelli uzun vadeli yatırımlar konusunu görüşmek üzere Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'nun sayılı şirketlerinden Karanfil Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya Devlet Başkanı Fayiz es-Serraj ile bir araya geldi. Görüşmede, kardeş ülke Libya ile ticaretin istikrarla devamı, Türk iş insanlarının dostluk çerçevesinde ayakları yere basan uzun vadeli yatırımlarının sürdürülmesi konuları ele alındı.

Libya’da ülke halkının temel ihtiyaçlara ulaşılabilirliğindeki zorluklara ve ülkenin kalkınması için gerekli altyapıya sınırlı olarak ulaşabildiğine işaret eden Murtaza Karanfil “Türkiye’de gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse bakanlıklar, ülkedeki son durumu çok yakından takip ederek, Libya’yı yalnız bırakmıyorlar” dedi. İki ülke arasında işbirliklerinin önemine değinen Karanfil, kendisini karşılayan Libya Devlet Başkanı Fayiz es-Serraj ile ele aldıkları konuları şöyle anlattı: “Bu görüşmede, kardeş ülke Libya’nın geleceği adına önemli hususlara değindik.

Bu dönemde devletimiz gibi biz de Türk iş insanları olarak Libya’nın yanında olarak, dünyaya örnek olmalıyız. Üzerimize düşen bu büyük sorumluluğu yerine getirmeliyiz. İki ülke arasındaki iş birliklerinin gerçekleştirilmesi iş anlaşmalarının kesintiye uğramadan devam etmesi, Libya’nın kalkınması açısından da son derece önemli. Türk iş insanlarının Türkiye Cumhuriyeti devleti siyasetine uygun olarak gittikleri her yeri ihya edecek ve kazan-kazan anlayışına sahip bir iş kültürleri vardır.

Libya dost topraklarında da bu durum söz konusu. Buradaki ihtiyacı ve imkânları görmezden gelemeyiz. İş dünyası olarak karşılıklı stratejik ve doğru adımlar atıldığı takdirde Libya’nın çok daha fazla gelişeceğine ve ilerleyeceğine inancımız tamdır."

