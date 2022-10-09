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Karayolları'nın milyonluk kupon arazisi satılıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı yakınlarında yer alan 5 dönüme yakın üç taşınmazı satışa çıkarılıyor. Yakınlarında yer alan villalardan daha ucuza satışa çıkarılan arazilerin kimlere gideceği merak konusu oldu,

09 Ekim 2022 Pazar 18:02
Karayolları'nın milyonluk kupon arazisi satılıyor

Karayolları'nın milyonluk kupon arazisi satılıyor


Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Atatürk Havaalanı’na yakın bir noktada, toplam 4 bin 837 metrekare büyüklüğündeki üç taşınmazını satışa çıkardı. Bölgede 420 metrekare büyüklüğündeki bir villa dahi 58 milyon TL iken satılan taşınmazların tahmini bedelleri 28.6 milyon TL ile 52.8 milyon TL arasında değişiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul Bakırköy’de Atatürk Havaalanı’na yakın bir noktada, toplam 4 bin 837 metrekare büyüklüğündeki üç taşınmazını satışa çıkardı. Taşınmazların tahmini bedelleri 28.6 milyon TL ile 52.8 milyon TL arasında değişiyor.  


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğü’nün ihale ilanına göre taşınmazlar kapalı teklif usulü artırma ile satılacak. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda ihale komisyonunca yapılacak. Satışa çıkarılan yerler İstanbul Bakırköy Şenlik Mahallesi’nde aynı ada üzerinde yer alan 3 farklı parsel. Büyüklükleri bin 547 metrekare, 1156 metrekare ve 2 bin 134 metrekare olan taşınmazlar için tahmini bedeller de 38.2 milyon TL, 28.6 milyon TL ve 52.8 milyon TL.

İhaleler 18 Ekim’de saat 10’dan itibaren yapılacak.Taşınmazlar, Florya Kavşağı ile Atatürk Havaalanı arasında Eski Londra Asfaltı üzerinde yer alıyor. Hem kavşağa hem de havaalanı arazisine yakın bir noktada. Üzerinde bir oto galeri, kafe ve özel otopark olduğu görünüyor. Emlak satış sitelerinde, bölgede 130-140 metrekare daireler bile en az 7 milyon TL civarında rakamlarla satışa sunuluyor. 140-160 metrakarelik lüks daireler 18-20 milyon TL’yi buluyor. Villaların fiyatı ise 30-50 milyon liraya çıkıyor.

İlan sitelerine göre, örneğin brüt 1250, net 420 metrekare büyüklüğündeki bir villa 58 milyon TL’ye satılıyor. Rakamlar karşılaştırıldığında taşınmazlar için belirlenen tahmini bedellerin düşük kaldığı görülüyor. 

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