Kargo şikayet | Geldik, yoktunuz'dan muzdarip olanların oranı yüzde 29

Araştırma şirketi Areda Survey’in 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64,1’i online alışveriş, yüzde 13,3’ü aile ve yakınlara gönderi, yüzde 9,1’i online gönderi için kargo hizmetinden yararlanıyor. Araştırmada yer alan "kargo gönderirken en çok karşılaştığınız problemler hangileridir?” sorusunu katılımcıların yüzde 29,9’u “kargo teslim edilmediği için şubeye gitmek zorunda kalmak” şeklinde yanıtlarken, yüzde 24,4’ü ise “teslimatın gecikmesi” yanıtını verdi.

Alışveriş süresi 1,5 dakikaya indi

Ücretsiz kargo, aynı gün teslimat

Sorunsuz kargo süreci sağlık ürünü alışverişlerinde kritik öneme sahip. Eczanelerin sağlık ürünü ihtiyaçlarını tedarik eden Novadan, sektörde ilk defa kullanılan patentli çoklu arama modülüyle çok sayıda ürüne hızlı ve tek kargo ile ulaşmayı mümkün hale getiriyor. Bir eczacının yarım saatte yaptığı sepet oluşturma işini 1,5 dakikaya düşüren hizmet sayesinde eczacılar alacakları ürünlere tek ekrandan kolayca ulaşabiliyor.

Eczacılar için özel olarak geliştirdikleri çözümlerle ihtiyaca en uygun sağlık ürünlerinin en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağladıklarını söyleyen Novadan Kurucu Ortağı Haki Poyraz, “Novadan üzerinden alışveriş yapan eczacıların ürünlere kolayca ulaşması ve kargo aşamasında hiçbir şekilde zorluk yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları dikkatle sürdürüyoruz. Aynı gün teslimat seçeneği bulunan Novadan’dan yapılan ilk alışverişte kargo ücreti alınmıyor ve kargolar anlık takip ediliyor. Böylece eczanelerde ürün alma ve satma işlemleri geciken kargo süreçleri yüzünden aksamıyor.” açıklamasında bulundu.

Novadan hakkında:

KOSGEB tarafından Ar-Ge ve inovasyon desteği alan Novadan, eczacılık mesleğine gönül vermiş bir eczacı, eczacılık sektöründe 15 yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışmış bir profesyonel ve 15 yıl yurt içinde ve yurt dışında yazılım geliştirmiş bir mühendis tarafından kuruldu. Haziran 2020’de açılan platform, eczane ve eczane çalışanlarını geleceğe taşımayı, sektördeki problemleri çözmeyi hedefliyor.