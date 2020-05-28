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Karton Bardak Hakkında

Genellikle sıcak içeceklerin (çay, kahve, espresso, cappuccino, latte vb.) Tüketilmesi için uygundur ve soğuk içeceklerde kullanılabilir.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:07
Karton Bardak Hakkında

Karton Bardak Hakkında

Sıcak içecekler için tasarlanmış standart ve 4 oz desenli kağıt bardak. Flexo baskı teknolojisi ile üretilmiştir. Tek kullanımlık at kültüründe en çok tercih edilen ürünlerden biridir. Genellikle sıcak içeceklerin (çay, kahve, espresso, cappuccino, latte vb.) Tüketilmesi için uygundur ve soğuk içeceklerde kullanılabilir.

 İçeriğinde kullanılan birinci sınıf kağıt malzeme (Polietilen) sayesinde içeceğin tadına hiçbir şekilde zarar vermez. Görünmez nem bariyeri içeceklerin yoğunlaşmasını önler. İçerdikleri maddeler su ve sıvı itici içerir.

 Sızdırmazlık ve koku riski yoktur. Ürünlerimiz ekonomik ve çevre dostudur. Çok fazla enerji ve su tüketiminden tasarruf edin. Plastik bardak ve köpükten daha sağlıklıdır.

 Camdan sonra en güvenilir ve sağlıklı üründür. Kullandıktan ve kullandıktan sonra çok gerekli. Karton bardaklar toplumun kalabalık alanlarında ve iş yaşamında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Göstermek için; Şirket merkezinde, fabrikalarda, eğitim kurumlarında, seyahat firmalarında, kafeteryalarda, kantinde, endüstriyel yerler de, restoran da, kahve ile çay dükkanın da, fast food, süpermarketlerde, sağlık merkezlerinde ve birçok etkinlik organizasyonunda kullanılmaktadır.

 Hızlı bir yaşam için vazgeçilmez hale gelen lider tek kullanımlık ürün sınıfı, yaşamımızın çoğunda bize yardımcı oldu. Teknolojinin gelişimiyle doğrudan orantılı olan ve yaşamlarımıza hızla adapte olan doğru ürün, pratiklik ve ergonomi sağlayarak bu ürüne geçmemizi sağladı.

 Dünyadaki birçok ülke gibi, ülkemiz de at ürünlerini ve ürünlerini kullanma yolunda alışkanlık haline geldi. Karton bardaklar için ilave ürünler ahşap mikserler, plastik kapaklar, plastik mikserler ve yaygın olarak tüketilen bardak tutuculardır (kollar).

 Karton cam, yer kazandıran bir yapıya sahip çok fazla saklama alanı kaplamaz.

 Üstün dayanıklılığa sahip ürünlerimiz, içeceğinizin yoğuşmasını önleyen dayanıklı bir yapıya sahip ısı yalıtımı sağlar. İçerideki sıvıyı 1 sınıf polietilenle koruyun. Karton bardaklarımız hızlı ve hemen kullanıma hazırdır.

 Ürün özellikleri 4 Oz Karton Bardak

 • Bu bir kez kullanılabilecek bir sınıftır.

 • 4 oz standart desenli kağıt bardak, 100 ml kapasiteli

 • Üstün teknolojiye sahip karton makinelerde flekso tekniği ile üretilmiştir.

 • İçeriğinde kullanılan birinci sınıf kağıt hammaddesi (Polietilen) sayesinde içeceğin tadına zarar vermez.

 • Görünmez nem bariyeri, içeceklerin yoğuşmasını önler.

 • Karton bardak kağıdıyla sızdırmaz bir iç yapısıyla sayesiyle anti-sıvıdır.

 • Sızdırmazlık ve koku riski yoktur.

 • Ürünlerimiz ekonomik ve çevre dostudur.

 • Enerji ve su tüketiminde büyük tasarruf sağlar.

 • Plastik bardak ve köpükten daha sağlıklıdır.

 • Camdan sonra en güvenilir ve sağlıklı üründür.

 • Kullandıktan ve kullandıktan sonra çok gerekli.

 • 4 oz karton bardak, yer kazandıran yapıları olan depolama alanlarını doldurmaz.

Anahtar Kelimeler:
Karton Bardak
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