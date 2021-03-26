Kartuş ve toner kullanırken nelere dikkat edilmeli

Ofis malzemelerinin en büyük sarf gideri olarak bilinen yazıcı kartuş ve tonerleri konusunda uzmanından uyarı geldi. Kartuş ve toner atıklarının 'Tehlikeli atık' sınıfında olduğunu söyleyen iş insanı Süleyman Poyraz, tüketicileri, ofis yöneticilerini bu konuda sürekli uyardıklarını söyledi.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NİN ARAŞTIRMA SONUÇLARI ÇOK ÖNEMLİ

Laser yazıcılar ile diğer printerlerin çevre ve insana verdikleri zararlar konusunda şimdiye kadar en önemli araştırmanın Harvard Üniversitesi tarafından yapıldığını söyleyensöz konusu araştırmanın kendileri için de önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti. Araştırma sonuçlarına göre ofislerde bakımı geciken ve uygun ürün kullanmayan printerlerin, dünyanın en kalabalık otoyollarından daha fazla hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen Poyraz, "Lazer yazıcılardan havaya karışan nanopartiküller akciğer hücrelerine zarar verebiliyor. Bu partiküllerin akciğer hastalıklarına yol açabilecekleri bilimsel olarak mümkün" dedi.

Poyraz, "Araştırma sonuçlarında uzmanlar, lazer yazıcıların kullanılmasının bırakılmasını değil yazılım sırasında havaya karışan nanopartiküllere daha az maruz kalmaya özen gösterilmesini istiyor. Türkiye'de son yıllarda sayıları hızla artan bilinçsiz toner kartuş ve toner dolumunun hem cihazları kullananlar için, hem de baskı sonrası ürünlere temas edenler için ciddi riskler taşıdığını aklımızdan çıkarmayalım.

ABD Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü tarafından desteklenen Environmental Health Perspectives (EHP) 10 bilim insanının yaptığı araştırmayı sektörde faaliyet gösterenlerin mutlaka incelemesi gerektiğini belirten Süleyman Poyraz şu bilgileri verdi;

"Özellikle printerler başında görev yapan çalışanların bir günlük mesailerinin bin 500 saatlik kirli havaya maruz kalacak kadar zehirli atık soluduğu sonucu ortaya çıkmış. Bu ürkütücü bir durum. Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazıcı toner atıklarıyla ilgili kurallarına aykırı üretim yapılması, tonerlerin geri dönüşümünün daha sistemli hale getirilmesi gerekiyor"

Pandemi nedeniyle yazıcı , kartuş ve toner ithalatında yaşanan sıkıntıların geçici olduğunu söyleyen Poyraz Toner Kurucusu Süleyman Poyraz, "Bu süreci fırsat bilen bazı uyanıklar, yazıcı, kartuş ve tonerlerin fiyatlarını artırdılar. Pandemi ile birlikte talebin fazla olması uyanıkların işine geldi” dedi.

