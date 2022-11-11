Kasım indirimlerinde bu şikayet konularına dikkat!

Şikayetvar e-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi

Satın alınan ürünün ya da hizmetin iptalinde ve iadesinde yaşanan sorunlar tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu olurken fiyat pahalılığı gündemdeki yerini korudu. Rapora göre bu dönemde platforma e-ticaretle ilgili 350 bini aşkın şikayet geldi. 2022’de şikayetlerin zirve yaptığı ay ise Ekim oldu.

Şikayetlerin yüzde 16’sı Şikayetvar’da çözüldü

Çözüm platformu Şikayetvar, her yıl alışveriş tutkunlarının ve markaların heyecanla beklediği “Kasım indirimleri”nin başladığı şu günlerde e-ticaret sektörüyle ilgili verilerini açıkladı. 2022’nin ilk 10 ayının değerlendirildiği raporda tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular yer alırken platformda en çok merak edilen markalar da açıklandı.

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar’ın e-ticaret sektörüyle ilgili açıkladığı verilere göre 2022’nin ilk 10 ayında platforma toplam 350 bin 21 şikayet ulaştı. Şikayetlerin yüzde 16’sı Şikayetvar üzerinden çözüme kavuştu. 2022’de şikayetlerin pik yaptığı ay ise 44 bin 674 şikayetle Ekim oldu. 2021’de en çok şikayet gelen ay 53 bin 262 şikayetle Mayıs’tı.

Bilgi almak için 21 milyonu aşkın ziyaret gerçekleşti

2021’in ilk 10 ayı ile 2022’nin aynı karşılaştırıldığında e-ticaret sektörüyle ilgili bilgi almak için platformu ziyaret edenlerin sayısının da arttığı gözlemleniyor. 2021 ilgili döneminde ziyaret sayısı 18 milyon 756 bin 15 iken 2022’de ziyaret sayısı 21 milyon 626 bin 398 oldu.

E-ticaretle ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Çözüm platformu Şikayetvar’da e-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konu satın alınan ürünün ya da hizmetin iptalinde ve iadesinde yaşanan sorunlar oldu. Fiyat artışı, faturalandırma ve ödemede yaşanan sıkıntılar en çok şikayet edilen ikinci konu olurken, ürünlerin kalitesizliği, personel davranışı, ürünün teslim edilmemesi öne çıkan diğer konular oldu. Diğer şikayet konularıysa şöyle sıralandı: Ayıplı ürün satılması, eksik ya da yanlış ürün gönderimi, ürünün tedarik edilememesi, kampanyaların yanıltıcı olması…