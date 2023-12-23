Kasım’da konut sahipliği getiri liderliğini tekrar ele geçirdi

REIDIN Emlak Endeks sonuçlarına göre Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %3,09, geçen yılın aynı dönemine göre ise %86,46 nominal artış gösterdi. Öte yandan artış hız keserken konut sahipliği, varlık sınıfı getiri lideri koltuğuna bir kere daha yerleşti.

Türkiye’de gayrimenkul veri analitiği deyince akla gelen ilk isim olan REIDIN, 2023 Kasım ayına ait Emlak Endeks sonuçlarını açıkladı. REIDIN verilerine göre kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki artışlar hız kesmeye birkaç aydır devam ediyor. Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre %3,09, geçen yılın aynı dönemine göre ise %86,46 nominal artış gösterdi. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde ise aynı oranlar sırasıyla %3,27 ve %140,72 oldu. Verilere son beş yıl bazında bakıldığında Türkiye genelinde kiralık konut fiyat değişimi %1043,92, satılık konut fiyat değişimi ise %870,80 oldu.

REIDIN’in raporunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 Kasım ayında 5.245’i ipotekli olmak üzere toplam 93.514 konut satıldığı vurgulandı. 2022 Kasım ayında bu rakamlar 16.665’i ipotekli olmak üzere toplam 117.806 idi. İpotekli konut satışları başta olmak üzere satılan konut sayısındaki düşüşlerin, yüksek seviyelerde seyreden konut kredisi faizlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Uşak, Konut Satış Fiyatı Artışında Kasım’ın Lideri

Şehir bazında bakıldığında 2023 Kasım ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının %13,48 nominal arttığı Uşak, satış fiyatlarının en çok yükseldiği il olarak öne çıktı. Aynı dönemde Karabük’te metrekare başına konut satış fiyatları %0,58 nominal azaldı; böylece satış fiyatlarının en çok düştüğü il Karabük oldu.

Kira artış rakamlarına bakıldığında ise 2023 Kasım ayında Kütahya’da metrekare başına konut kira değeri %16,89 nominal artış gösterdi ve bu rakam Kütahya’yı kiraların en çok yükseldiği il haline getirdi. Aynı dönemde Muş’ta ise metrekare başına konut kira değeri %2,15 nominal azaldı ve Muş kiraların en çok düştüğü il olarak öne çıktı.

En Yüksek Endeks Değeri Yine Antalya’da

REIDIN’ın Emlak Endeksi raporundaki yedi büyükşehire ait grafikler ilgili bölgelerdeki trendi betimliyor. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Kasım ayında da en yüksek endeks değeri Antalya’da bulunuyor. Kasım ayında satılık ve kiralık konut fiyatlarında en yüksek nominal aylık değişim Kocaeli’nde görülüyor. Son bir yıla bakıldığında ise en yüksek nominal yıllık değişimde ise Ankara başı çekiyor.

Konut, Getiride Lider

REIDIN’in raporunda konut sahipliğinin sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getirisi de veriliyor. Verilere bakıldığında söz konusu getiri ülke genelinde aylık bazda %3,59, yıllık bazda ise %96,10 olarak hesaplandı. Bu rakam konut sahipliğinin Kasım ayında varlık sınıfı getiri liderliğini eline geçirdiğini gösteriyor. Geçtiğimiz ay konut sahipliğinden sonra en fazla getiriyi külçe altın (%78,49) sağlamıştı. Raporda Kasım ayında amortisman süresinin ülke düzeyinde 16,5 yıl olarak ölçüldüğü, konut yatırımı yıllık brüt getiri oranının ise %6,23 olduğu görülüyor.

REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, “2023 Kasım ayında satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki artışlarda yavaşlamanın sürdüğü gözlenmekte. Ev kredisi faiz oranlarındaki yükseliş ve ekonomiyi soğutan para politikaları bu yavaşlamada etkili olmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da bu trendin devam etmesini bekliyoruz” dedi.