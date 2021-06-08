Kaspersky’den fintech şirketlerine tavsiyeler

2020’nin başından bu yana, borsa uygulaması kullanıcılarının sayısı artmaya devam ediyor. E-satıcıların varlıkları ve kişisel verileri siber suçlular için cazip bir av hâline gelmesi işin olumsuz tarafı. Beklenmeyen bir olay yaşanırsa da bunun sonuçlarıyla uğraşmak zorunda olan borsa platformu operatörleri oluyor. Kaspersky, şirketlerin karşılaştığı başlıca tehditler ve bunların nasıl üstesinden gelebileceğine dair ipuçları paylaşıyor.

Uygulama güvenlik açıkları

Hatalar ve güvenlik açıklarıyla ilişkili kayıpları önlemek için, borsa platformu kodlayıcılarının, kullanıcı oturumunu otomatik kapatma, şifreleme ve zayıf parolaların yasaklanması gibi unsurları önceden düşünerek, geliştirme aşamasında güvenliği göz önünde bulundurmaları gerekir. Ayrıca, hatalar için kodu düzenli olarak gözden geçirmeli ve hemen düzeltmeliler.

Tedarik zincirlerine yapılan saldırılar

Zaman ve paradan tasarruf etmek için, çoğu şirket yalnızca kendi kodlarını yazmakla kalmaz, aynı zamanda üçüncü taraf geliştirmeleri, çerçeveleri ve hizmetleri de kullanır. Bir sağlayıcının altyapısı ele geçirilirse, onu kullanan şirketler de zarar görebilir. Olası tuzaklardan kaçınmak için her zaman güvenilir, güvenliğe önem veren iş ortakları seçin ve sadece onların koruma mekanizmalarına asla güvenmeyin. Finans alanında faaliyet gösteren her bir şirket, sıkı bir güvenlik politikası benimsemelidir.

Müşteri sorunları

Bazen kullanıcılar, kötü amaçlı yazılım indirerek, kimlik avı sitelerine parolalarını girerek veya başka bir şekilde sorumsuzca hareket ederek, sizin şirketinizin veya uygulamanızın hatası olmadan para kaybederler. Bu durumda da ne yazık ki borsa platformunun aleyhine iddialarda bulunabilirler. Bazı ülkelerde, şirketler yasal olarak en azından ne olduğunu çözmekle yükümlüdür. Bu nedenle, zaman zaman satıcıları potansiyel tehlikeler konusunda uyarmak ve onları kendilerini korumak konusunda uyarmak önemlidir.

Ayrıca, müşterilere herhangi bir üçüncü taraf yazılımın, özellikle korsan olması veya şüpheli kaynaklardan edinilmesi durumunda bir tehdit oluşturabileceğini periyodik olarak hatırlatmak da iyi bir fikir. Örneğin, borsa hesaplarınınkiler de dahil olmak üzere parolaları çalabilir.

Müşterileri de siber suçluların onların kimlik bilgilerini almak için sizin hizmetinizi taklit edebilecekleri konusunda uyarın. Hizmetle ilgili sorunlar hakkında e-postalara çok dikkat etmelerini, gönderenin adresini ve iletiyi yazım hataları ve yanlış dil bilgisi açısından dikkatlice kontrol etmelerini tavsiye edin. Herhangi bir şüphe durumunda URL’yi bir tarayıcıya manuel olarak girmelerini, uygulamayı açmalarını veya müşteri desteğini aramalarını önerin.

Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar şunları ifade ediyor: “Parayı idare etmek büyük sorumluluk gerektiriyor. Güvenliği ihmal etmek de fintech şirketlerine çok pahalıya mal olabilir. Kaspersky'de, kullanıcıların güvenlik bilincinin çok önemli bir şey olduğuna inanıyoruz. Bu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, çalışanlarını bilinçlendirmeleri, böylece para kaybetmemeleri ve işlerini sürdürmeleri açısından önemlidir. Türkiye'de şirketler, Türkçe dilinde çalışan eğitim platformumuzdan faydalanabilir. Bu eğitim platformu, mikro öğrenme yaklaşımı ve otomatik öğrenme yolları, personelin katılımını sağlamanın yanı sıra becerilerin kolay kazanılmasını sağlar ve tahripleri önler.”

Kaspersky, kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor: