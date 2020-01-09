Kastamall geliyor | Dedeman 18'inci oteli Kastamonu'da açılacak

Dedeman 18'inci oteli Kastamonu'da açılacak



KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından yapımı süren KastaMall Alışveriş Merkezi, Otel ve Rezidans Karma Projesi içinde yer alan, toplam 150 odalı, 300 yatak kapasiteli Park Dedeman Kastamonu Oteli, 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde hizmete girecek.

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri olan Dedeman Turizm Grubu, hayata geçirdiği yatırımlarla, sektörün gelişiminde rol üstlenmeye devam ediyor. 2020 yılı ve sonrası için büyüme odaklı bir strateji izleyecek olan Dedeman Turizm Grubu, bu yılın ilk atılımını Kastamonu’da gerçekleştirecek. KastaMall AVM, Otel ve Rezidans Karma Projesi içinde yer alan ve 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde hizmete girmesi planlanan Park Dedeman Kastamonu için Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş ve KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. arasında ilk imzalar atıldı.

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulunu temsilen Ali Yıldız arasında imzaların atıldığı tören, Dedeman İstanbul Oteli’nde 8 Ocak 2020 günü gerçekleştirildi.

Banu Dedeman: “2020 yılında yurt içinde iki yeni otel açacağız”

İmza töreninde konuşan Banu Dedeman, “Bugüne kadar farklı bölgelerde yer alan otellerimizle, bulunduğumuz bölgelerin gelişimine yön veren bir grup olduk. 2020 yılı içinde yurt içinde açmayı planladığımız 2 yeni otelimizin ilkini Kastamonu’da hayata geçireceğiz. 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde hizmete girecek yeni otelimizle bölgeye ve beraberinde iş dünyasına değer kazandırmak en büyük hedefimiz.” dedi.

“Park Dedeman Kastamonu bölgenin ilk ve tek uluslararası markalı oteli olacak”

Dedeman kalitesi ve “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği” ile konuklarını ağırlayan Park Dedeman otellerine bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Banu Dedeman, “2018 yılında ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilen Kastamonu’nun barındırdığı kültürel ve doğal mirasa sahip çıkan bir yaklaşımla, Kastamonu’nun turizm potansiyelini daha da ön plana çıkaracağız. Bölgenin ilk ve tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini taşıyacak otelimiz, yüksek yatak ve toplantı odası kapasitesi sayesinde iş dünyasının beklentilerini karşılamasının yanı sıra bölgede eksik olan düğün ve kongre salonu ihtiyacını da karşılayacak. Kastamonu sahip olduğu değerler ile bir kültür merkezi. Dedeman markası ile bölgenin kültür turizmini artırmak ilk önceliğimiz olacak.” şeklinde konuştu.

Ali Yıldız “Dedeman markası hem projemize hem ilimize büyük değer katacaktır”

Toplantıda KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulunu temsilen konuşan Ali Yıldız ise şunları söyledi: “200 Milyon TL’lik yatırımla Kastamonu için hayata geçirdiğimiz projemiz sadece bölgeyi değil çevre illeri de besleyecek karma bir yapıya sahip. Konaklama hizmetinin yanında, toplantı, kongre, yemek, nikâh, düğün salonları ve spor salonları ile hizmet verecek olan otelin, turizm sektörüne yön veren, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan Dedeman markasını taşıyacak olmasından son derece mutluyuz. Dedeman markasının bölgeye ve dolayısıyla çevresine her anlamda bir farklılık getireceğine inanıyoruz.” dedi.

“Dedeman markasına Anadolu’dan talep çok”

Turizmde durgunluğun en çok hissedildiği yıllar da bile otel açmayı sürdürdüklerini söyleyen Banu Dedeman, “2020 yılında hizmete açacağımız 2 yeni otelimizle toplam otel sayımızı 19’a yükselteceğiz. Önümüzdeki 10 yıl içinde hedefimiz ise otel sayımızı 50’ye çıkarmak. Yatırımcılar ile aynı dili konuşan bir Türk otel zinciri olma özelliğimiz ile tercih ediliyoruz. Odaklandığımız işletme modeli ile büyümeyi planlıyoruz. Mevcut markaları ile sözleşmesi biten otel sahipleri ve yeni otel yatırımcıları ile görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.

Park Dedeman Kastamonu, Ankara yolundan şehre girişte bulunan kavşakta yer alıyor. Odaları şehir ve Ilgaz Dağı manzaralı olan otel, havaalanına 15 km, Ilgaz Kayak Merkezine 30 km uzaklıkta. Bölgedeki yatak kapasitesine katkı sağlayacak olan Park Dedeman Kastamonu, özellikle kongre, nişan, düğün ya da iş sebebiyle gelen grupların Kastamonu’da konaklamasına fırsat yaratacak. Park Dedeman Kastamonu, 150 oda, 300 yatak kapasitesi, 600 kişilik balo salonu, farklı ölçülerde 5 toplantı odası, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam ve masaj salonlarıyla misafirlerini ağırlayacak.

Park Dedeman Kastamonu Oteli’nin de içinde yer alacağı ‘KastaMall’ projesi tamamlandığında 1.500’den fazla kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Park Dedeman Kastamonu konukları, Geleneksel Dedeman Misafirperverliği ile ağırlanmanın yanı sıra otelin yanında yer alacak olan alışveriş merkezi ile modadan yeme içmeye kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlanmış modern mağazalardan da faydalanabilecekler.

Kültürel ve doğal güzellikler Kastamonu’da iç içe

Yaklaşık 375 bin nüfusa sahip Kastamonu, tarihi, kültürel yerleri ve doğasıyla ilgi çekiyor. Yüzde 65'i ormanla kaplı, geniş flora ve faunaya sahip olan Kastamonu, aynı zamanda çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. 170 kilometrelik kıyısıyla Karadeniz’in en uzun sahil şeridinin bulunduğu Kastamonu, dünyanın en önemli kanyonlarından biri olan Valla Kanyonu, dünyanın en büyük mağaralarından Ilgarini Mağarası, Gideros Koyu ve şelaleleri gibi doğal zenginlikleriyle biliniyor