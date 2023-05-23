Katarlı şirket satın almıştı | İstinye Park'a kat çıkıyorlar

Katarlı bir şirketin İstanbul’da satın aldığı 90 bin metrekarelik İstinyepark AVM, kat kat yükselmeye başladı. Mimarlar yatay mimariye aykırı yükselen katlara dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli yatay mimari vurgusu yapmasına karşın Katarlılara satılan İstinye Park AVM’ye yeni katlar ekleniyor.

'YÖNETMELİĞE UYGUN'

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Gökhan Kam imzasıyla yayınlanan habere göreYatırım Ajansı, 2020’de 300 milyon dolar vererek İstanbul Sarıyer’de Katar Caddesi üzerinde yer alan İstinyePark AVM’nin yüzde 42 hissesini satın alıp ortaklarından biri oldu. Orjin Grup ve Doğuş Grubu ortaklığıyla 2003’te tasarlanan, 2007’de inşaatı tamamlanan AVM’nin açılışı yapıldı. İstinye Park 90 bin metrekare büyüklüğünde ve 300 mağazadan oluşurken eklenen yeni katlarla mağaza ve restoran sayısının artması bekleniyor.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada, İstinyePark AVM’de yapımı devam eden projenin onayının ilçe belediyesi tarafından verildiğini, İBB’nin ise silüeti bozan herhangi bir durum olup olmadığı konusunda inceleme yaptığı belirtildi. Projenin imar planına ve yönetmeliklere uygun olduğu belirtildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Koruma Kurulu’ndan ise gerekli izinler alınmış durumda denildi. Sarıyer Belediyesi İmar Müdür Murat Durna ise konuyla ilgili olarak “İstanbul İmar yönetmeliği’nden gelen imar haklarının korunmasıyla ilgili bir tadilat. İmar planıyla ilgili bir süreç yok. İmar yönetmeliğinden gelen emsal dışı alanların kullanılmasıyla ilgili yasal bir ruhsatlı düzenleme. Üstte bir kat oluşuyor ama imar hakları içerisinde bir düzenleme. Yeni bir kat ilavesi ya da düzenlemesi yok” diye konuştu.

'BUNUN BİR KURALI OLMALI'

İstinyePark’taki inşaatla ilgili görüş belirten Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen “Bu kadar büyük bir alanda orayı hafif malzemeyle kapatmak demek orada bir kat alanı kazanmak demektir. Bunun da bir kuralı olması gerekiyor. Öyle bütün alanı kapatıp teras alanı bırakıp kapattığınız zaman mevzuata nasıl uygun oluyor anlayamadım. Yönetmeliklere göre orada zaten bir yapı yapılmış. Yapılmış olan yapının imar mevzuatına göre bütün imar haklarını kullanmış. Şimdi bundan sonra onun üzerinde o yaptığı kapamalar bayağı ilave kat gibi görünüyor” dedi.