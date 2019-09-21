Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100237
ALTIN
279.965
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1596
EURO
6.3129

Kavonoz kapağı krizi zirve yaptı, satışlar patladı

Geçtiğimiz yıl sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı artış, halkı evde konserve yapımına yönlendirdi. Kavonozlar dolusu konserve ve reçel üreten vatandaş kapak bulamadı.

Kavonoz kapağı krizi zirve yaptı, satışlar patladı

Geçtiğimiz yıl sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı artış, halkı evde konserve yapımına yönlendirdi. Kavonozlar dolusu konserve ve reçel üreten vatandaş kapak bulamadı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:58
Kavonoz kapağı krizi zirve yaptı, satışlar patladı

Hayat pahalılığı evde konserve üretimini artırdı. Kavanoz ve kavanoz kapağı sıkıntısı had safhaya ulaştı. Son günlerde kavanoz kapağı bulmak oldukça zorlaştı. Çünkü evlerde kışlık hazırlığı yapılıyor. Salçalar, reçeller kaynatılıyor, turşular hazırlanıyor. Eski kavanozlar tekrar tekrar kullanılsa da içi hava almasın diye kapağını yenilemek şart. Bu nedenle de kavanoz kapaklarının fiyatları arttı ve yok satıyor. Türkiye’nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) da kavanoz kapağı sadece bir esnafta 1 koli kaldı.

Hulusi Arpacı, "Bu sene gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı yaşadık. Gelen mal zaten yarım saat içerisinde bitiyor. Bir kamyon mal geliyor yarım saat içerisinde bitiyor. Türkiye’nin bütün illerinden bir talep var. Günde bin kişi beni arıyor. Elimizde sadece 1 koli var başka yok. Bunun siparişi 2 gün önceden verildi, 1 kamyon geldi sadece 1 koli kaldı. Şu an da fiyatı 40 kuruş. Van’a kadar arayan var. Bütün Türkiye’den arıyorlar çünkü kimsede kapak yok. Sadece bizde oldu kapak. Yeni siparişte bulunduk ama fazla bir şey yok. 200-250 koli mal gelecek şimdiden ön siparişlerin hepsi alınmış hemen hemen. Gelmeden tükenmiş durumda" dedi.

“İLK DEFA BÖYLE BİR SORUNLA KARŞILAŞTIM”

Esnaf Süleyman Seval ise, "2003’den beri ben İSTOÇ’dayım. Ben böyle bir kapak sıkıntısı görmedim. Bu sıkıntı domates ucuz olursa çözülmez, zor" dedi.

Gökhan Demir de, "Kavanoz kapağını bulabilirsek satışlar çok iyi. Bu sene kavanoz kapağında çok ciddi problemler yaşandı. Bu da geçen sene olan fiyatlardan dolayı. Bu sene özellikle domatesin fiyatı düştüğü için kavanoz kapağı çok ciddi anlamda talep gördü. Bu da muhtemelen fabrikaların hazırlıksız yakalanmasından dolayı oldu. Ben 5 senedir perakende sektöründe hizmet veriyorsam ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım. Gelen müşterimiz kavanoz kapağı var mı diye soruyor. Biz bu soruyu duymaktan şaşırdık. Çok ciddi bir anlamda yoğunluk var" şeklinde konuştu.

"KÖPRÜDE KAVANOZ KAPAĞI SATTIK"

Esnaf Murat Taşdemir ise, "Talepler çok büyük. Geçen sene domates 8 liraydı bu sene 70 kuruşa kadar düştü. 20 konserve yapacak insan 40 konserve, 60 konserve yaptı. Düzce’ye kapak getirmeye gittim. Fatih Sultan Mehmet köprüsünden gelirken arkadan birisi selektör yaptı. İSTOÇ’a geliyormuş beni durdurdu. Zaten trafikte vardı. İki koli kapağı aldı. Parasını verdi. Köprüde güzel bir satış yaptık. Köprüde kavanoz kapağı sattık. Buraya da gelince zaten 3 dakikada araba bitti" İfadelerini kullandı.

Evde yaptığınız konserve ile zehirlenmeyin
Evde yaptığınız konserve ile zehirlenmeyin
Evde konserve yapanlar aman dikkat: Bozuk konserve felç edebilir
Evde konserve yapanlar aman dikkat: Bozuk konserve felç edebilir
Son kullanma tarihini asetonla silmişler
Son kullanma tarihini asetonla silmişler
Ton Balığı Lideri Dardanel 30 Yaşında
Ton Balığı Lideri Dardanel 30 Yaşında
Ev yapımı konservelerde ölüm riski!
Ev yapımı konservelerde ölüm riski!
Anahtar Kelimeler:
Kavanoz Kapağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sezon sonu turistler indirime koştu
Sezon sonu turistler indirime koştu
Maaşın tamamına haciz konulabilir mi?
Maaşın tamamına haciz konulabilir mi?
Benzin mazot zammının kaynağı dronla saldırı çıktı 
Benzin mazot zammının kaynağı dronla saldırı çıktı 
2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku
2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku
Büyükdede; ‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’
Büyükdede; ‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’
Kızılay şirketlerin elinde | Kara gün dostu Holding oldu
Kızılay şirketlerin elinde | Kara gün dostu Holding oldu
TESK, 23 milyon araç sahibini uyardı | SMS'le trafik cezası gelmez
TESK, 23 milyon araç sahibini uyardı | SMS'le trafik cezası gelmez
Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısı çığ gibi büyüyor
Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısı çığ gibi büyüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort