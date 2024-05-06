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Kayalar Kimya Paintistanbul ve Turkcoat Fuarı’na Hazır

Kayalar Kimya, bu yıl 8-10 Mayıs günleri arasında 9’uncusu düzenlenen Paintistanbul & Turkcoat Fuarı’nda sektör profesyonelleri ile bir araya gelecek.

06 Mayıs 2024 Pazartesi 17:41
Kayalar Kimya Paintistanbul ve Turkcoat Fuarı’na Hazır






Kayalar Kimya Paintistanbul & Turkcoat Fuarı’na Hazır!

 

Kimya sektörünün lider şirketlerinden Kayalar Kimya, boya ve hammaddeleri sektörüne yön veren 9. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcı Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı paintistanbul & Turkcoat’ta sektör profesyonelleriyle buluşacak. Kayalar Kimya,   8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuara Genç, Düfa, Woodsol markaları ve Kayalar Endüstriyel Tutkallar ile katılacak ve yenilikçi ürünlerini tanıtacak. Fuar kapsamında konferanslar da düzenlenecek. Bu çerçevede Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar, 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek “Bölgenin Üretim Merkezi Türkiye’de Boya İhracatının Geleceği” konulu panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Fuara ilişkin konuşan Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kayalar, “Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Paintistanbul & Turkcoat Fuarı, sektörümüzün en önemli buluşma noktalarından biri. Bu ve benzeri fuarların ve buluşmaların sektörümüzün daha da ileriye taşınması adına büyük önem taşıdığını düşünüyoruz ve bu nedenle markalarımız ile aktif olarak bu platformlarda yer alıyoruz” dedi.

Kayalar Kimya Hakkında

Temelleri 1976 yılında atılan Kayalar Kimya, boyadan verniğe, su bazlı dış mekân ahşap boyasından endüstriyel boyaya zengin ürün gamıyla bugün sektörün lider kuruluşları arasında yer almaktadır. Kayalar Kimya çatısı altında mobilya boyası ve verniği üreten ve alanında Pazar lideri olan Genç, “Boyanın Ustası” sloganı ile pazara renk getiren Düfa, ahşap malzemelerin kullanım ömürlerini minimum bakım faaliyetleri ile uzatan Woodsol, ve Güney Kore’nin en büyük firmalarından biri olan Noroo Paint ile 2012 yılında gerçekleştirdiği stratejik ortaklıktan doğan Genç Noroo markaları bulunmaktadır. Avrupa’nın en büyük mobilya boya ve vernik üreticilerinden biri olan Kayalar Kimya; Asya, Avrupa ve Afrika’da 55’e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Kayalar Kimya
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