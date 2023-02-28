Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kaybettiğimiz canlar raporda yok | Deprem maliyeti 34 milyar dolar

45 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketlerinin ardından sadece şehirlerdeki hasarın maliyetinin 34.5 milyar doları bulabileceği açıklandı.

28 Şubat 2023 Salı 14:51
Kaybettiğimiz canlar raporda yok | Deprem maliyeti 34 milyar dolar

Kaybettiğimiz canlar raporda yok | Deprem maliyeti 34 milyar dolar


Dünya Bankası yaşanan deprem felaketinin doğrudan fiziki zararının 34.2 milyar dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi. Zararın yüzde 53'ünün konutlarda yaşanan hasar ve yıkımlardan kaynaklandığını açıkladı. Söz konusu miktar toparlanma ve yeniden inşa süreci ile GSYH'de yaşanabilecek kaybı kapsamıyor


Dünya Bankası Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketine ilişkin bir değerlendirme raporu yayımladı. Buna göre depremlerin doğrudan fiziki zararının 34.2 milyar dolar olduğu hesaplandı. Bu miktar Türkiye'nin 2021 GSYH'sinin yüzde 4'üne denk geliyor.

Raporda toparlanma ve yeniden inşa süreci maliyetinin yaşanan fiziki zarardan çok daha fazla, potansiyel olarak 2 katı olacağı belirtildi. Ayrıca ekonomik etkilerinin GSYH kaybına yol açacağı ve bunun da depremin toplam maliyetini artıracağı vurgulandı.

YÜZDE 53'Ü KONUTLARDAKİ HASARDAN

Rapora göre doğrudan 34.2 milyar dolarlık zararın yüzde 53'ünün yani 18 milyar dolarının konutlardan geldiği bilgisi paylaşıldı. Zararın yüzde 28'i yani 9.7 milyar doları ise konut dışı binalardaki hasarlardan geldi. Zararın yüzde 19'unu (6.4 milyar dolar) altyapıda oluşan hasarlar, oluşturdu.

Depremlerin etkilediği 11 ilde 1.7 milyon Suriyeli mülteci olduğu belirtilen raporda felaketin sonucunda 1.25 milyon insanın geçici olarak evsiz kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankası mevcut belirsizlikler ve artçı depremler sebebiyle maliyet hesabının yapılmaya devam ettiğini bildirdi.

Çerrahpaşa'nın ardından bir hastane daha tahliye ediliyor
Çerrahpaşa'nın ardından bir hastane daha tahliye ediliyor
Mansur Yavaş deprem bölgelerinde yaşanan olayları anlattı
Mansur Yavaş deprem bölgelerinde yaşanan olayları anlattı
İzmir Foça'da deprem | İzmir 4.2 ile sallandı
İzmir Foça'da deprem | İzmir 4.2 ile sallandı
Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş
Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş
TİP gönüllüleri deprem bölgesinde
TİP gönüllüleri deprem bölgesinde
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği
Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor
Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor
Türk halkı çadır diye inim inim inlerken, Suriyeli teröristlere göndermişler
Türk halkı çadır diye inim inim inlerken, Suriyeli teröristlere göndermişler
Anahtar Kelimeler:
DepremDünya Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana İş İlanları
Adana İş İlanları
Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor
Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor
Deprem bölgesine ne zaman konut yapmalı | Bilim insanları uyarıyor
Deprem bölgesine ne zaman konut yapmalı | Bilim insanları uyarıyor
Elder | Depremden 14 milyondan fazla insan etkilendi
Elder | Depremden 14 milyondan fazla insan etkilendi
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Maliyet Açıklaması
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Maliyet Açıklaması
Met Gün deprem bölgeside taşın altına elini değil, bedenini koydu
Met Gün deprem bölgeside taşın altına elini değil, bedenini koydu
Türkiye organik sektörü 1 milyar dolar ihracat hedefliyor
Türkiye organik sektörü 1 milyar dolar ihracat hedefliyor
Trakya'da elektrik krizi | Santralde patlama oldu üretim durdu
Trakya'da elektrik krizi | Santralde patlama oldu üretim durdu
VakıfBank’tan 1,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak
VakıfBank’tan 1,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak
Yardım kampanyasında devlet devlete vermiş?
Yardım kampanyasında devlet devlete vermiş?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim