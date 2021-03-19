Kayseri'nin yıllık sucuk üretimi 10 bin tonu aştı



Kayseri’nin tarihi bir asra dayanan meşhur markası Ünlü Sucuk ve Pastırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ünlü, online satışlarla sucuk üretiminde rekor kırıldığını belirterek, “2020’de Kayseri’de üretilen toplam sucuk miktarının yüzde 10 artışla 10 bin tonu geçtiğini, pastırma üretiminin ise 1,4 bin ton civarında gerçekleştiğini düşünüyoruz.” dedi.

Üretim ve toptan satış konusunda 93 yıllık birikimlerini son dönemde perakende satışa taşıdıklarını kaydeden Ünlü, Türkiye’nin her yerine online satışla ürün gönderebileceklerini, tüm e-ticaret sitelerinde yer alacaklarını söyledi.



Kayseri’nin 93 yıllık köklü firması Ünlü Sucuk ve Pastırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ünlü, geçen yıl online sucuk ve pastırma talebindeki artışla üretimde de yükseliş görüldüğünü belirterek, “2020’de Kayseri’de üretilen toplam sucuk miktarının yüzde 10 artışla 10 bin tonu geçtiğini, pastırma üretiminin ise 1,4 bin ton civarında gerçekleştiğini düşünüyoruz.” dedi.

Ünlü, yaptığı açıklamada, Kayseri’nin ve kendi şirketlerinin sucuk ve pastırma üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de sucuk ve pastırma denilince akla Kayseri’nin geldiğini dile getiren Ünlü, kentin yüzyıllardır bu tatlarla özdeşleştiğini söyledi.

Ünlü, Kayseri’ye uğrayanların “almadan gitmem” dediği sucuk ve pastırmanın sağlığa faydalarından ve besin değerinden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Son yıllarda ve özellikle pandemi sürecinde online satışların da artmasıyla üreticilerimiz ve esnafımız Kayseri’den Türkiye’nin dört bir yanına sucuk ve pastırma satışı gerçekleştirmeye başladı. Geçen yıl sadece Kayseri Ticaret Borsası’nda 3 bin 500 ton sucuk işlem gördü. Online satışların artmasıyla sucuk üretiminde rekor yaşandı. 2020’de Kayseri’de üretilen toplam sucuk miktarının yüzde 10 artışla 10 bin tonu geçtiğini, pastırma üretiminin ise 1,4 bin ton civarında gerçekleştiğini düşünüyoruz.”

ÜRETİMDEKİ 93 YILLIK BİRİKİMİMİZİ PERAKENDE SATIŞA TAŞIDIK

Ünlü, artık büyük şirketlerin değil esnafların bile internet üzerinden satış yapabildiğini, online kanalın toplam satışlardan aldığı payın her geçen gün arttığını bildirdi.

Ünlü, şirketin temellerinin 1928 yılında Kayseri Bahçebaşı Mahallesinde Cemal Ünlü tarafından atıldığını anımsatarak, aradan geçen bir asra yakın sürede üretime hiç ara vermediklerini söyledi.

Halihazırda günlük 7 ton üretim yaptıklarının bilgisini veren Ünlü, bu rakamı 10 tona çıkarmayı hedeflediklerini, buna ulaşmak için de yeterli ekipman ve kapasitelerinin bulunduğunu vurguladı.

Ünlü, salgın sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkati çekerek, bu nedenle hem istihdam hem de üretimde artış hedeflediklerini bildirdi.

Üretim ve toptan satış konusunda 93 yıllık birikimlerini son dönemde perakende satışa taşımaya karar verdiklerini kaydeden Ünlü, şu açıklamalarda bulundu:

“Tüketicilerin artık doğal ve organik gıdaya ne kadar önem verdiğinin bilincindeyiz. Kaliteden asla taviz vermezken ‘Gurme’ market formatıyla girdiğimiz perakende sektöründe henüz yeniyiz. Gurme marketlerimizde sertifikalı bal, ödüllü zeytinyağı satıyoruz. Tulum peynirini Erzincan’dan, ezine peynirini Çanakkale’den, kaşarı Kars’dan getirerek tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Her bir çeşit ürünü çok uzun araştırmalar sonucunda bünyemize dahil ettik.”

Ünlü, online satış sitelerinin de 10 güne kadar açılacağının bilgisini verdi.

SATIŞ BAYİ SAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Ünlü, internet sitesi dışında online alışveriş platformlarında da yer almaya başladıklarını belirterek, “Trendyol’da satışa başladık. N11, Hepsiburada, Amazon ve Gittigidiyor’da da satış sayfaları açacağız. Bununla birlikte Getir, Banabi ve İstegelsin gibi online marketlerde de ürünlerimizi bulunduracağız.” Dedi.

Fiziki satışta ise bayi sayılarını artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Ünlü, şu bilgileri verdi:

“Bayi satışlarımızı artırırken başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin önde gelen kentlerinde bulunan gurme marketlerde yer almak için çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede tüketicilerimizin hem online hem de fiziki olarak ürünlerimize kolay ulaşmasını hedefliyoruz. Bu yıl görünürlüğümüz artacak ve ismimiz artık daha çok duyulacak.”