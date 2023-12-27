Keçiören Cumhuriyet Kulesi | Bir nesil büyüdü inşaat bitmedi



2020 yılının ocak ayında yaptığı açıklamada "2021 yılında açılışını mutlaka yapacağız' sözü veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, aradan geçen 20 yıla rağmen kuleyi bir türlü hizmete almadı. Kulenin inşaatına ise 350 milyon lirayı buldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sena Yaşar'ın haberine göre Keçiören Belediye Başkanı Altınok’un ‘Bitireceğiz’ dediği kulenin yapımı 20 yıldır sürüyor. Ankara'da inşa edilen Cumhuriyet Kulesi’nin temeli 2003’te atıldı. Aradan geçen 20 yıla karşın proje bitmedi. AKP’li Keçiören Belediyesi’nin yaptığı ihalelerle kule için harcanan para 350 milyon TL’ye ulaştı. Maliyet öngörülenin altı katına çıktı.



AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklaması muhtemel isimlerin arasında yer alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Türkiye’nin en yüksek kulesi” olacak dediği Cumhuriyet Kulesi, “Türkiye’nin en pahalı kulelerinden” biri olmaya çok yaklaştı. Kulenin yılan hikâyesine dönen yapım süreci, kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımının en çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu.

AKP idaresindeki Keçiören Belediyesi, kule için ilk ihalesini 2 Ekim 2019 tarihinde yaptı. Kulenin yangın danışmanlığına yönelik hizmet alımını içeren ihale kapsamında 137 bin TL harcandı. İkinci ihale ise kulenin mimarı, statik, elektrik ve mekanik uygulama projelerinin hazırlanması için hizmet alımı ihalesi olarak duyuruldu. Bu ihale kapsamında ise Kasım 2019’da 298 bin TL’ye imza atıldı. Yangın ve mimari projelerine yönelik iki ihalenin ardından kulenin yapım işine yönelik ana ihale ise 6 Mayıs 2020 tarihinde sonuçlandı. Belediye ile Has-Kar Harita isimli mühendislik şirketi arasında kulenin yapımı için 59 milyon 753 bin TL’ye anlaşıldı. Kulenin tamamlanma tarihi olarak ise 12 Eylül 2021 tarihine işaret edildi.

HOYRAT TUTUM

Planlanan tarihte tamamlanamayan Cumhuriyet Kulesi’nin bitirilmesi için 11 Ocak 2023’te ikmal ihalesi açıldı. İhale kapsamında 1 Şubat 2023’te Tankyapı isimli şirket ile 295 milyon 465 bin 679 TL’ye el sıkışıldı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye tek şirketin teklif vermesi ve ihalenin, öngörülen maliyetin yüzde 17 üzerinde bir tutar ile sonuçlanması dikkat çekti.

AKP’nin kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun sembolü haline gelen Cumhuriyet Kulesi için düzenlenen dört ihale kapsamında yapılan harcama, 355 milyon 653 bin 679 TL olarak kaydedildi. 2 Aralık’ta tamamlanması planlansa da halen belediyeye teslim edilemeyen kule için harcanan toplam paranın, proje başında planlananı altı kat aştığı hesaplandı.

MALİYETİ 350 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığının dördüncü ayında, 18 Temmuz 2003 tarihinde temeli atılan Cumhuriyet Kulesi, aradan geçen 20 yıla karşın tamamlanamadı. Hâlâ belediyeye teslim edilmeyen kule için AKP’li Keçiören Belediyesi’nce 1 Şubat’ta sonuçlandırılan ikmal ihalesi ile birlikte kulenin toplam yapım maliyeti 350 milyon TL’nin üzerine çıktı.

“KULE; TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK BİR MİMARİYE SAHİP OLACAK”

Altınok 2020 yılında Kule ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri vermişti:

“Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hakim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara`nın gözbebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.”