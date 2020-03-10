Kendi işinin patronu olmak isteyenlere bahar fırsatı

Küçük birikimleriyle iş hayatına atılmak isteyen gençler, Bereket Döner'in geliştirdiği proje ile kendi işlerinin patronu oluyor. Son başvuru 10 Nisan

Türk Döneri'nin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, gençlere kendi işinin patronu olma fırsatı sundu. Bereket Döner "12 Şanslı Genç" projesinde şartları yerine getirmeyi başaran katılımcıları, kendi işinin patronu yapacak. İşte o haberin detayları;

Bereket Döner 'Kendi hikayenin kahramanı ol' mottosuyla duyurduğu projede 12 şanslı genç, kendi işinin patronu olacak. 12 Şanslı Genç projesinde hayata atılmaya hazırlanan yatırımcılara tarihi fırsatlar sunuluyor. 12 şanslı genç, 10 bin TL ön yatırımla iş hayatında 'Kendi işinin patronu' olarak girebilecek. Bereket Döner Üretim ve Satış Müdürü Ahmet Aksoy , konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada proje başvurularının 10 Mart tarihi itibariyle başladığını belirterek şunları söyledi: "Gençlere 'Kendi hikayenin kahramanı ol' mottosuyla çağrıda bulunuyoruz. Sektöre girmek isteyen gençlerimize, küçük bütçelerler yatırım yapabilmeleri için Bereket Döner olarak destek oluyoruz. 10 Nisan tarihine kadar yapılacak olan başvurular, aday değerlendirme kurulu tarafından yapılacak ön eleme sistemi ve sonrasında yapılacak mülakat ile başvurulara cevap verilecek" dedi. Başvurular ve daha fazla bilgi için www.12sansligenc.com web adresi ziyaret edilebilir.

12 Şanslı Genç Projesi ile ilgili olarak Bereket Döner'in yaptığı duyuruda süreç şu şekilde işleyecek:

- Proje başvuruları 10 Mart 2020 – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Proje kapsamında adaylar, aday değerlendirme kurulu* tarafından ön eleme sistemi ile seçilecektir.

- 12 Şanslı Gençten biri olmaya hak kazanıp; aday eğitim ve diğer giderler için talep edilen 10.000 TL lik peşinat bedelini yatıran adaylar en geç 02 Mayıs 2020 tarihinde ilgili şubelerde 2 aylık süre ile gizlilik anlaşması yaparak eğitim sürecine tabi tutulacaktır. (Eğitim süreci, ilgili adayın talep etmesi durumunda Ramazan ayı sonrasına kaydırılabilir)

- Bu süreci başarıyla tamamlayan adaylar eğitim aldıkları şubenin ve/veya Bereket Döner restoran konseptlerinden istedikleri bir modelde açılacak şubenin işletmesini üstlenebileceklerdir.

- Girişimciler teminatlarını programın başında belirlenmiş aylık ödeme planı ile taksitle ödeyebilirler.

- Yatırım için gerekli bedel projenin ana maliyeti üzerinden yapılacak sözleşme ile işletmenin aylık karından taksitler halinde tahsil edilecektir.

- Girişimcilere yatırım ve işletme konusunda destek sağlamak için ayrıca KOSGEB danışmanlık desteği sağlanacaktır.

- Proje kapsamında seçilen girişimciler birden fazla şube açma hakkına sahiptir.

- Katılımcılara sağlanacak olan indirimler ve şube işletmesine ilişkin konular ile ilgili taraflar arasında sözleşme düzenlenecektir.



*Aday değerlendirme kurulu Bereket Döner A.Ş.’ nin Üst Yönetimi ve Franchise Yönetimi tarafından oluşur.

