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Kıl Aba Sibirya Soğuklarına kalkan oluyor

Bir zamanlar İç Anadolu bölgesinin büyük çoğunluğunda, Marmara ve Ege Bölgeleri'nin dağlık kesimlerinde yoğun olarak giyilen keçi kılı ve koyun yünü harmanlararak üretilen abalar yeniden revaçta.

07 Kasım 2021 Pazar 22:37
Kıl Aba Sibirya Soğuklarına kalkan oluyor

Kıl Aba Sibirya Soğuklarına kalkan oluyor

Kara kış gelince Türkiye'nin çoğu yerinde gündelik hayatın vazgeçilmez yün ve keçi kılından üretilen abaları yeniden kendini göstermeye başladı. Konya'nın Bozkır ilçesi ile Bursa'da özenle dokulan kıl ve yün abalar kara kış soğuklarında önemli bir koruma sağlıyor.

Keçi kılı ve koyun yününden üretilen aba kıyafetler, doğal ve kalın yapısıyla giyenleri soğuk kış günlerinde bile üşütmüyor. Bilhassa romatizmal hastalıkları olanların tercihi olan abalar, çoban kıyafeti olarak biliniyor. Son yıllarda doğal ürünlere olan taleple birlikte abalara talep arttı.

Toplumdaki her kesim vatandaş tarafından ilgi gören aba giysilerin pantolon ve yelekleri büyük ilgi görüyor. Bu kıyafetleri giyenler kendilerine farklı bir tarz oluştururken, kendini soğuktan sağlıklı şekilde korumuş oluyor. Yünden yapılan aba pantolon ve yeleklerin takımı 150 liradan satılıyor. Doğal malzemesine rağmen fiyatı uygun olan abalar vatandaşların ilgisini çekiyor.


20 yıldır kış aylarında aba giydiğini ifade eden Ramazan Koç, "Bu kıyafetler doğal yünden yapılıyor. Giydiğin zaman hiç üşütmüyor. Ben sürekli giyiyorum, çok memnunum. Son zamanlarda herkes giymeye başladı" dedi.

Bursa'da 50 yıldır aba sattığını belirten Uğur Sönmez, "Abalar koyun yününden yapılıyor. Biz de dikiyoruz. Bu abaları eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin tercihi oldu. Bu ürün çok sağlıklı. Giyeni ısıtıyor. Ayrıca romatizma hastalığı olanlar bunu tercih ediyor. Abaların takımını 150 liradan satıyoruz. Bu ürünleri 50 yıldır yapıp satıyorum" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AbaKıl Aba
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