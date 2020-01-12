Kılıçta kebap için turistler sıraya girdi

Şiş kebapta yeni trend kılıçta mangal oldu. Ahmet Müjde Usta'nın kılıçta kebabı turistlerin gözdesi olurken, lezzete önem veren genç gurmeler de, Kılıçta Kebab için Öz Urfa Ahmet Usta'nın Elmadağ'daki restoranına akın etti.

Son dönemde kebap sektöründe adından sıkça söz ettiren, kendine özgü kebap şişleme çeşitleriyle ünlenen Öz Urfa Ahmet Usta restoranı sahibi Ahmet Müjde, Taksim’de bulunan restoranında her gün yüzlerce müdavini ağırlıyor.

Küçük yaşta çırak olarak başladığı kebap işinde şimdi kendi restoranın sahibi olan ve sosyal medyada da fenomen olan Ahmet Müjde’nin özellikle turistler tarafından favori olan kılıç kebabın ünü ülke dışına taşmış.

Taksim Öz Urfa Ahmet Usta restoranına gelen yerli ve yabancı müşteriler 80 cm uzunluğundaki Antika kılıçlara yapılan kebapların lezzetini konuşuyor. Ahmet Müjde özellikle yabancı müşterilerin kılıçta kebap tercih ettiğini söylüyor ve ekliyor, ‘Bizim kebapta ki lezzeti başka bir yerde bulamazsınız.’