Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101144
ALTIN
276.166
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.4104
EURO
6.3908

Kimler Emlak Vergisi Ödemez?

Ev sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz. 30 kasım tarihine sona erecek olan kadar emlak vergisinden kimlerin muaf olduğu haberin devamında.  

Kimler Emlak Vergisi Ödemez?

Ev sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz. 30 kasım tarihine sona erecek olan kadar emlak vergisinden kimlerin muaf olduğu haberin devamında.  

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:56
Kimler Emlak Vergisi Ödemez?


Kimler Emlak Vergisi Ödemez?

38.4 milyon konutun bulunduğu Türkiye'de emlak vergisi ödemenin son günü 30 Kasım olarak ilan edildi. Ancak emlak vergisinden kimlerin muaf olduğunu biliyor muydunuz?
Yasalar belli şartlarda ekonomik açıdan zorda olanları vergi anlamında koruyor. Emlak Vergisi de bu kapsamda. Hatta bu muafiyeti bilmeden ödeme yapanlar geçmişe dönük 5 yıllık talepte bulunabiliyor


Ev sahiplerinin 30 Kasım’a kadar Emlak Vergisi’nin ikinci taksidini ödemesi gerekiyor. Ancak yasaya göre, ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemiyor. Tabi bunun da bazı şartları var.

Tek konut şartı

Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şart. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

Kiracı olabilirler

Sıfır oranlı Emlak Vergisi için evde bizzat oturmak gerekmiyor. Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanın sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda hiç vergi ödemiyor. Ama emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa muafiyetten yararlanamaz.

34 bin lira sınırı

Vergiden muaf olan kişilerin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Bu kişiler, 2018’de 34 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2019’da sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü örneğin; arsası olan da vergi ödüyor.

Yeni binada 5 yıl indirim

Yeni bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte biri (yüzde 25’i), inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren, 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılıyor. Örneğin 200 liraya ödenecekse bu 150 liraya düşüyor.

Yeni emekli olan ödüyor

2019’da emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2020) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek. 2018’de emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi ödemeyecek.

5 yıllık iade hakkı

Muaf olduğu halde yanlışlıkla ya da bilmeden Emlak Vergisi ödeyenler, yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi'ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor. KAYNAK Posta Gazetesi Meltem Kara Söyleyenoğlu 


 

Bodrum sosyetesi mahkemelik oldu..
Bodrum sosyetesi mahkemelik oldu..
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı, emlak sektörüne yatırım yapmış
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı, emlak sektörüne yatırım yapmış
Çandarlı Emlak Ofisleri İle Gayrimenkul Sahibi Olun
Çandarlı Emlak Ofisleri İle Gayrimenkul Sahibi Olun
FLATFY – Uluslararası Emlak Arama Motoru
FLATFY – Uluslararası Emlak Arama Motoru
Ev satın alırken nelere dikkat edilmeli; Uzmanından tavsiyeler
Ev satın alırken nelere dikkat edilmeli; Uzmanından tavsiyeler
Amerika’da yatırım yapacaklara yol gösterecek!
Amerika’da yatırım yapacaklara yol gösterecek!
Jeofizik mühendisi, emlakçı oldu 3 milyon dolar kazandı!
Jeofizik mühendisi, emlakçı oldu 3 milyon dolar kazandı!
Son Güncelleme: 06.11.2019 20:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ispanak zehirlenmesi üreticiyi vurdu, tonlarcası elde kaldı
Ispanak zehirlenmesi üreticiyi vurdu, tonlarcası elde kaldı
İnşaatlık kereste çeşitleri
İnşaatlık kereste çeşitleri
Avrupa'nın plastik çöpünü Türkiye'ye getirmişler
Avrupa'nın plastik çöpünü Türkiye'ye getirmişler
Yeni yıl için promosyon çantalar
Yeni yıl için promosyon çantalar
Promosyon çanta üretiminde Gençler Çanta
Promosyon çanta üretiminde Gençler Çanta
Ev dekorasyonda yeni trendler nelerdir
Ev dekorasyonda yeni trendler nelerdir
Promosyonda yerli üretim artıyor
Promosyonda yerli üretim artıyor
Ekim ayı enflasyonunu erkek kazağı artırmış
Ekim ayı enflasyonunu erkek kazağı artırmış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort