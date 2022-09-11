

Kimlerin milli geliri 9 bin 500 dolar oldu?

Milyonlarca çalışan ve emeklinin yıllık maaş ortalaması 3 bin doları zar-zor geçerken, milli gelir ortalamasını 9 bin 500 dolar ilan eden AKP hükümeti, istatistik verilerini nasıl elde ettiği merak konusu oldu. Milli gelir hesaplama yöntemi içine T.C. vatandaşlarından hangi gelir grubunun alındığını merak eden uzmanlar işin içinden çıkamadı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kişi başına milli gelir ile emeklinin eline geçen aylığı ve bu gelirle alınabilecekleri karşılaştırdı. Kişi başına 9 bin 500 dolar olan milli gelir aylık 791.6 dolar. Dolar kuru ortalama 18 liradan alınırsa 14 bin 250 lira. Oysa en düşük emekli maaşı aylık 3 bin 500, yıllık 42 bin lira. Dolar kuru 18 liradan alındığında karşılığı 2 bin 333 dolar.



‘EŞİTSİZLİK DERİNLEŞTİ’

Gelir adaletsizliği nedeniyle emeklinin cebine yıllık 7 bin 167 dolar yani 129 bin lira girmiyor. Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirim yapıldığı iddiasıyla yurttaşı yönlendirdiği “Tarım Kredi Kooperatifleri’nden emeklinin her ay gasp edilen 10 bin 750 TL’si ile temel gıda ürünlerinden ne miktarda alınabileceğini de araştırdı.

Bu hesaba göre, eğer milli gelir herkese eşit dağıtılabilseydi emekliler maaşları ile 29 kilo et veya 219 litre süt, bin 620 adet yumurta, 223 kg yoğurt, 91 litre ayçiçek yağı, 467 paket makarna, 44 kilogram çay, 125 kilogram yeşil mercimek, 130 kilogram pirinç, 295 kilogram un, 588 kilogram patates ve 707 kilogram soğan alabilecekti.

Bu sonuçları değerlendiren Başevirgen, şunları söyledi:

“Türkiye hızla gelir dağılımı eşitsizliğinin derinleştiği bir ülke haline geldi. Milli gelir vatandaşlara değil faize yani kurumsal tefecilere gidiyor. Kur korumalı mevduat uygulamasıyla, halkın parası bankada mevduatı olan zenginlere aktarılıyor. Oysa emekliler açlık ve sefalet içinde yaşıyor. Vatandaş yaz aylarını yüzde 80’i aşan enflasyonla bitirdi. Açlık sınırı 7 bin lira, emekli maaşı 3 bin 500 lira.”