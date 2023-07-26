Kimpur, Düzce'de Üretim Faaliyetlerine Başladı

Kimpur, PEKİNTAŞ A.Ş. ile ortaklaşa kurulan bu modern tesiste yıllık 65 bin ton kapasiteyle çalışmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olan Kimpur, sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştirilen yatırımla Kimpur, yeni üretim tesisine modern bir başlangıç yaparak sektördeki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Toplam maliyeti yaklaşık 400 milyon TL seviyesinde olan yatırımda; ilk faz olarak yaklaşık 30 bin ton poliüretan sistemleri üretiminin yapılmasını mümkün kılan alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve üretim bu tesisten başlatılmıştır.

Kimpur, Gebze’deki mevcut üretim tesisinin büyüme planlarına artık cevap veremeyecek olması nedeni ile Düzce'de Türkiye’deki 2.üretim tesisini kurma kararı aldı ve bu önemli projede Pekintaş AŞ ile iş birliği içinde çalıştı. Yıllık 65 bin ton kapasiteye ulaşması hedeflenen yeni yatırım, 50 bin tonluk mevcut ürün grubu olan poliüretan sistemleri, 5 bin tonluk yeşil ürün gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek üretilen polyester poliol için geri dönüşüm tesisini ve 10 bin tonluk ek ‘eva granül hammadde’ kapasitesini kapsıyor. Hedef, bu kapasitelere 2022-2024 döneminde ulaşmak.

Kimpur, güneş enerji sistemleri yatırımıyla üretimde enerji maliyetlerini azaltmayı ve ihracat ile iç pazarlarda rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedeflemekte ve sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanmaktadır. Bu yeni yatırım, toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 55'ini karşılamayı ve yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salınımını azaltmayı amaçlıyor.

"Sürdürülebilir Büyüme ve Hedeflerimiz"

Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, poliüretan sektöründe öncü bir şirket olarak sürdürülebilir büyümeye ve çevre dostu çözümlere olan önemlerini vurguladı. ISO 500'de 314. sırada yer almanın yanı sıra Türkiye’nin ‘İlk 1000 İhracatçısı’ listesinde de ilk 500 içinde yer aldıklarını belirten Mizrahi, Türkiye ve dünya genelinde üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini belirtti. Hedeflerine ulaşmak için mevcut kapasitelerini yurt dışı ve Düzce yatırımlarıyla 200 bin tona çıkarmayı ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi planladıklarını ifade etti. Kimpur olarak Türkiye'nin geleceğine güvenle yatırımlara devam edeceklerine ve Düzce için önemli bir sanayi kuruluşu olacaklarına inandıklarını belirten Mizrahi, gelecek hedeflerini de paylaştı.

"Kapasite Artışı ve İhracat Üssü Hedefi"

Kimpur CEO’su Cavidan Karaca ise Türkiye'deki ikinci üretim tesislerini Düzce'de hayata geçirerek, kapasite kullanım oranlarını artırmayı ve çevreci ürün gamını genişletmeyi amaçladıklarını belirtti. Karaca ayrıca, üretime başlamalarıyla birlikte iç pazara destek sağlamanın yanı sıra ihracat pazarları için de önemli bir üretim üssü olacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin kimya sektöründeki gücüne güç katan Kimpur, yeni üretim tesisiyle birlikte çevre dostu ürünleri ve yenilikçi çözümleriyle daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamayı sürdürecek.

Kimpur'un yeni yatırımı, Türkiye'nin ekonomisine ve çevreye olan katkısını artırarak, gençlere istihdam fırsatları sunmak suretiyle de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.