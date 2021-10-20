ISO 500’de yer alan kimya sanayi şirketi KİMPUR halka arz için SPK’ya başvurdu

SPK’nın onaylaması durumunda hisselerinin yüzde 30’u halka arz edilecek olan KİMPUR, son 5 yılda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardı. Aynı dönemde istihdamını yüzde 132 artırırken, satışları yüzde 156 büyüdü. KİMPUR’un 2020 verilerine göre 938,8 milyon TL’lik toplam cirosunun yüzde 32,5’ini ise ihracat gelirleri oluşturuyor. Yine aynı dönemde ihracatı 4,7 kat artan şirket, pandeminin belirlediği 2020’de ise satış ve üretim miktarını reel olarak yüzde 16 oranında artırdı.

2020 yılı için yayımlanan ISO 500 verilerine göre 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz amacıyla izahname onayı için 19 Ekim 2021 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. KİMPUR paylarının halka arzı ile ilgili olarak SPK onayına sunulan taslak izahname, KİMPUR’un (www.kimpur.com) ve halka arzda satışa aracılık etmek üzere lider aracı kurum olarak yetkilendirilen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi’nin (TSKB) internet sitelerinde (www.tskb.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yayımlandı.

Otomotiv, ayakkabı, mobilya, yapı ve inşaat gibi farklı sektörler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 38 yıllık geçmişe sahip KİMPUR’un SPK’dan onay alması durumunda çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 118.250.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.250.000 TL nominal değerli 8.250.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 24.750.000 TL nominal değerli 24.750.000 adet B Grubu pay halka arz edilecek.

Ayrıca buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam paylarının yüzde 15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal değerli pay “ek satış” kapsamında halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek.

Şirket halka arz kapsamında gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK haricinde ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başvurularını da kısa süre içerisinde tamamlayacak. KİMPUR’un başvurusunun SPK tarafından onaylanması durumunda halka arz edilecek payların yüzde 75’i ortak satışı yöntemiyle yüzde 25’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek.

‘Yurtiçi ve yurt dışında 1000 kurumsal müşteriye 600 ayrı ürünle hizmet veriyoruz’

KİMPUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplam 1000’den fazla müşterimize, 600 ayrı sistem ürün kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin yüzde 32,5’ini 40’tan fazla ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyor, ISO 500’de 314. sırada yer alan ve sektöründe önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek global marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere şimdi de halka açılmak istiyoruz. Hedef sektörümüz olan büyük otomotiv üreticileri ve Batı Avrupa gibi pazarlarda marka bilinilirliğini artıracak şekilde halka açık bir şirket olmak hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda hızlı yol almamızı sağlayacaktır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir şekilde kârlı büyüme performansına sahip, 38 yıllık yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu aşamadan gurur duyuyoruz.”

“Son beş yılda satışlarımız yüzde 156 büyüdü”

KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise halka arz başvurusuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“KİMPUR, Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile sektöründe ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Güvenilir bir iş ortağı olarak, yıllık 120.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücümüzü yükselterek, hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için destek veriyoruz. En önemli rekabet avantajlarımızdan biri olan KİMPUR Ar-Ge, Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak tescillenmiş durumdadır. Bu sayede şirketimiz özellikle son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine göre yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR olarak son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdik. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardık. 2016-2020 arasında da istihdamımız yüzde 132, satışlarımız yüzde 156 büyüdü. Aynı dönemde ihracatımızı 64,8 milyon TL’den 305 milyon TL’ye çıkararak yüzde 470 artırdık. Pandeminin dünya ekonomisini domine ettiği 2020 yılında da 2019 yılına göre reel fiziksel büyüme olan satış ve üretim miktarını yaklaşık yüzde 16., 2021 yılının ilk 6 ayında da ,46yüzde oranında artırmayı başardık. Şimdi daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmak, uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek amacıyla halka arz için SPK’ya başvurmuş bulunuyoruz. Kurumsal ve bireysel yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve birlikte büyümeyi istiyoruz.”