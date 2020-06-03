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Kimya ihracatında beş aylık ihracatı 7 milyar doları aştı 

İKMİB verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Mayıs ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 39,10 azalarak 1 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

03 Haziran 2020 Çarşamba 11:31
Kimya ihracatında beş aylık ihracatı 7 milyar doları aştı 

Kimya ihracatında beş aylık ihracatı 7 milyar doları aştı 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Mayıs ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 39,10 azalarak 1 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün 5 aylık ihracatı ise 7 milyar 233 milyon dolara ulaştı.

Mayıs ayı kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz Mayıs ayında 1 milyar 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen sene Mayıs ayı ile kıyasladığımızda yüzde 39,10’luk bir düşüş söz konusu. Ancak otomotiv, hazır giyim vb. diğer sektörlere baktığımızda ise kimya sektörümüzün pandemiden aslında daha az etkilendiğini görüyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen ikinciliğimizi koruyoruz. Türkiye’nin Mayıs ayı ihracatındaki yüzde 40,9 düşüşü de göz önüne aldığımızda, ortalamanın üzerinde bir başarıya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Kimya sektörümüzün 5 aylık ihracatı ise, geçen sene aynı döneme göre yüzde 17,28 azalarak 7 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte hem ülkemizde hem de en çok ihracat yaptığımız AB ülkeleri başta olmak üzere küresel ticarette yeni normale geçiş ile birlikte Haziran itibariyle tekrar toparlanmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Diğer yandan bu süreçte dijital dönüşüm de hız kazandı. İlk defa 2018 yılında dile getirdiğimiz ‘Dijitalizm’ gerçeği ve dijitalleşmenin 21. yüzyılı şekillendirecek bir realite olacağı öngörümüz, korona sonrası küresel sosyo ekonomik değişim ve gelişimlerin de merkezine dijital teknolojilerin yerleşeceğini gösterdi. Sanayimizin ve ihracatçılarımızın da bu yeni çağa ayak uyduran değil yeni çağı kurgulayanlardan olması gerekiyor. İhracatta yeni bir hikaye yazmanın dijital ekonomi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bunun için de hızlıca “Dijital İhracat Platformu” oluşturmak ve ihracatın lojistik ve ödeme dahil bütün süreçlerini dijitale entegre ederek hayata geçirmek zorundayız. İKMİB olarak bu vizyonla hareket ederek, Türkiye’nin dijital ihracatta ilk sanal ticaret heyetini gerçekleştirdik. Kolombiya Sanal Ticaret Heyetimizi 11-22 Mayıs tarihlerinde düzenledik. Toplamda 123 ikili iş görüşmesinin yapıldığı etkinliğimiz oldukça verimli geçti. Önümüzdeki süreçte de bu tarz dijital etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mayıs ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, Almanya, ABD, İngiltere, Azerbaycan-Nahçıvan Fransa, İspanya, İsrail ve İtalya oldu.

Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Mayıs ayında 74 milyon 383 bin dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “organik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

2020 yılı Ocak-Mayıs olarak beş aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, İtalya, Irak, ABD, İspanya, İngiltere, Mısır, Belçika ve İsrail olarak ilk onda yer aldı.

Mayıs ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Mayıs ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 410 milyon 870 bin 559 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 165 milyon 181 bin 979 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, muhtelif kimyasal maddeler ihracatı 113 milyon 564 bin 182 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Muhtelif kimyasal maddeleri takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘anorganik kimyasallar’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.

2020 aylık bazda kimya ihracatı

AY

2019 DEĞER ($)

2020 DEĞER ($)

FARK (%)

Ocak

1.541.011.066,76

1.699.247.128,75

% 10,27

Şubat

1.646.217.599,10

1.513.157.790,80

% -8,08

Mart

1.844.933.116,99

1.555.649.812,41

% -15,68

Nisan

1.773.916.537,53

1.284.477.845,39

% -27,59

Mayıs

1.938.388.449,99

1.180.539.358,12

% -39,10

TOPLAM

8.744.466.770

7.233.071.935

% - 17,28

2020 yılı Mayıs ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO

Ülke

MAYIS 2019 DEĞER ($)

MAYIS 2020 DEĞER ($)

DEĞİŞİM DEĞER (%)

1

HOLLANDA

128.926.861,71

74.383.526,71

% -42,31

2

IRAK

86.756.567,62

71.881.966,68

% -17,15

3

ALMANYA

88.428.231,71

68.165.471,91

% -22,91

4

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

51.470.598,53

63.272.687,34

% 22,93

5

İNGİLTERE

77.249.842,30

53.890.104,20

% -30,24

6

AZERBAYCAN-NAHÇIVAN

36.723.685,64

49.257.434,31

% 34,13

7

FRANSA

55.901.268,97

44.344.056,68

% -20,67

8

İSPANYA

120.363.677,56

35.380.240,64

% -70,61

9

İSRAİL

44.998.698,75

32.612.443,26

% -27,53

10

İTALYA

71.467.439,74

32.539.955,97

% -54,47

2020 yılı Mayıs ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

2019 -2020

MAYIS 2019

MAYIS 2020

%FARK

ÜRÜN GRUBU

DEĞER ($)

DEĞER ($)

DEĞER

PLASTİKLER VE MAMULLERİ

607.937.471

410.870.559

% -32,42

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

496.954.065

165.181.979

% -66,76

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

74.270.209

113.564.182

% 52,91

ANORGANİK KİMYASALLAR

177.604.677

106.124.579

% -40,25

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

107.448.993

88.966.364

% -17,20

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN

117.790.629

86.296.471

% -26,74

KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA

120.368.766

57.428.629

% -52,29

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

84.437.348

46.844.331

% -44,52

YIKAMA MÜSTAHZARLARI

47.501.985

45.785.098

% -3,61

ORGANİK KİMYASALLAR

58.884.715

29.586.191

% -49,76

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

21.268.440

15.092.461

% -29,04

GÜBRELER

21.677.113

13.373.124

% -38,31

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

1.128.619

663.902

% -41,18

BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

1.085.827

537.090

% -50,54

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER

19.384

213.899

% 1.003,50

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ

10.210

10.500

% 2,84

TOPLAM

1.938.388.450

1.180.539.358

% -39,10
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