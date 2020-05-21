Kiptaş | Silivri 3. Etap Sosyal Konutları kura çekilişi yarın 

Silivri 3. Etap Sosyal Konutları kura çekilişi yarın



Kiptaş Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi’nde,bin 513 hak sahibinin daireleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı kura çekilişi ile belirleniyor. Noter tarafından yarın gerçekleşecek çekiliş, İBB ve Kiptaş sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi KİPTAŞ tarafından yapımı tamamlanan Silivri 3. Etap Sosyal Konutları sahiplerine kavuşuyor.22 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan daire belirleme kura çekilişi, pandemi salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler uyarınca iptal edilmişti. Kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Kiptaş yönetimi, kura çekilişini canlı yayında gerçekleştirme kararı aldı.

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLANACAK

Kura çekilişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’un katılımıyla 22 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Noter tarafından yapılacak çekilişle hak sahiplerinin yeni bir yaşama adım atacağı daireler belirlenecek. Kura Çekilişi, Kiptaş’ın sosyal medya hesaplarından ve İBB TV’den canlı yayınlanacak.

Silivri 3. Etap Sosyal Konutları, Silivri ilçesi Alipaşa mahallesinde E5 karayolu ve TEM otoyoluna 5 dakikalık mesafede bulunuyor. Projede, bin 447 adet 2+1 daire, 66 adet 3+1 daire ayrıca 26 derslik, 4 laboratuvardan oluşan ilköğretim okulu, 300 kişilik cami, sağlık merkezi ve 7 ticari birim yer alıyor.

Pandemi sürecinde ödeme güçlüğü yaşayabilecek Silivri 3. Etap hak sahipleri için Nisan ve Mayıs taksitleri iki ay ertelenmiş, Mayıs ayındaki ara ödeme ise Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında dört eşit taksitte ödenecek şekilde düzenlenmişti.