KİPTAŞ Tuzla'da yeni sosyal konut projesinin temelini atıyor

KİPTAŞ Anadolu Yakası'nda yeni sosyal konut projesinin temelini atıyor

KİPTAŞ, Anadolu Yakası'ndaki yeni sosyal konut projesinin temelini atacak. Tuzla’da düzenlenecek program 31 Mayıs Pazartesi günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla saat 11’de gerçekleşecek.

İBB, 149 konut ve 9 ticari birimden oluşan “KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler” projesi ile bir ilke imza atacak. İlk kez bir sosyal konut projesinde uygulanacak “Gri Su Geri Kazanım” sistemiyle hem bu evlerde yaşayanlar hem de İstanbul kazanacak. Çevre dostu sosyal konut projesindeki sistem sayesinde evlerde kullanılan nitelikli atık sular arıtılarak yeniden klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe sulaması için kullanılabilecek.

Projenin tüm detayları 31 Mayıs Pazartesi günü temel atma töreninde açıklanacak ve ön talepler alınmaya başlanacak. Projeye başvurmak için başvuru sahibinin T.C vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması, en az son bir yıldır İstanbul’da ikamet etmesi ve daha önce KİPTAŞ’tan konut satın almamış olması şartları bulunuyor. Ayrıcalıklı gruplarda; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık çalışanları için bu şart aranmayacak. Projeye başvurular, 31 Mayıs ve 14 Haziran saat 17.00 tarihleri arasında online olarak alınacak. Katılım bedeli, yine internet üzerinden kredi kartı veya havale/EFT ile ödenebilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AYRICALIK

Yeni dönemde temeli atılan Silivri 4. Etap ve KİPTAŞ İzmit Çınar Evler sosyal konut projelerinde olduğu gibi salgın döneminde yoğun emek sarf eden, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanları yine unutulmadı ve ayrıcalıklı grup kategorisine alındı.