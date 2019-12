Kiralık bobcat, bobcat kiralama fiyatları

İş dünyasının en küçük canavarlarıdır. Motoru, boyutları ve yan ekipmanları ile farklı iş kollarında, açık şantiyelerde ve kapalı alanlarda çok sayıda görevde başarıyla rol alabilir. Bobcat kiralama fiyatları, diğer büyük iş makinalarını kiralamaya oranla daha ucuz ve hesaplı olduğunu göz önüne alınca, şirketlerin tercihinde öne çıkıyor.

İş makinaları arasında çevikliği, kıvraklığı ve dar çalışma alanlarında gösterdiği performansı ile öne çıkan Bobcat'ın özelliklerini bir göz atalım.

Kısa dingil özelliğiyle her türlü şantiyenin iş yüküyle mücadelede şirketlerin eli ayağı gibidir.

Bobcat, kolay taşınabilir; Aynı gün içerisinde çok sayıda şantiyede rol alabilir. Kurulması, kaldırmadan kürümeye, kazıdan kepçeye, tarımdan her türlü inşaat şantiyesine rol alabilir. Kiralık bobcat filoları bu tür işlerde her an yeni işlere hazır araçlar bulundurduğunu unutmayalım.

Dar alanda yüksek verim; Bobcat iş makinaları 1 metrenin hemen altında 92 CM genişliğinde daracık yollardan bile geçiş sağlayarak zorlu görevlerin altından rahatlıkla kalkabilir. Bobcat kiralama fiyatları ile yaptığınız işin verimini tasarrufa çevirebilirsiniz.

Devrilme riski az; Bobcat modelleri dar ve uzun olmasına rağmen bir denge harikasıdır. Bazı modellerin devrilme yükü, kaldırma yükünün neredeyse iki katıdır. Örneğin 340 KG kaldırma gücüne sahip bobcatın devrilme yükü 685 Kilogramdır.

Kıvrak ve hızlı; Bobcat iş makinaları Benzerlerinin aksine saatte 20 KM hıza çıkabilen modelleri var. Ağır yüklerin kaldırılması ve taşımasını kısa sürede tamamlayan bobcatların yeni bir iş için kullanıma her zaman hazır olabilir.

Motor gücü: Modellerine göre farklılık gösterir. Tamamı dizel 23 beygir gücünden başlayan ve 100 beygir gücüne kadar ulaşan modelleri var. 2 ve 4 silindirli modellerin üzerinde Kubato motorlar bulunuyor.

Kaldırma kapasitesi: 400 kilodan 2 tona yakın kaldırma daha ağır güçleri kürüyebilecek güce sahip. Yüksek basınç kapasitesini Quick couplin sistemi ile en üst seviyeye çıkarıyor. 4.7 tonluk çalışma ağırlığı sayesinde devrilme - kaza - kırım oranı en düşük iş makinesi sınıfı içinde yer alıyor. Sanayi devrimiyle birlikte neredeyse bir asırdır üretilen bobcat iş makinaları 3 ayrı kategoride sınıflandırılıyor.

BOBCAT İLE HANGİ İŞLER YAPILABİLİR?

Büyük küçük tüm inşaat şantiyelerinde, yük kaldırma, yük indirme, yıkım ve söküm işleri, fabrika ve sanayi tesislerinin taşınmasında, site veya bina içinde ağır yük makinalarının taşınmasında, bina içinde duvar yıkımı, bina içinde ağır demir kolonların, panellerin taşınmasında, bina içinde zemin sökme, dar alanlarda hafriyat işleri, bahçe içi toprak düzenlemeleri, kanal kazma, iç ve dış inşaat çalışmaları, mozol yükleme, park çevre düzenleme temel kazma, dere yataklarının temizlenmesi, zirai alanlarda çiftlik işlerinde, hayvancılık yapılan büyük ahırlar ve haralarda hassas taşıma işlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Bobcat kullanım eğitimi son derece kolay. Yoğun kış şartlarında kar küreme işinde çok sayıda yerel yönetim Bobcat araçları tercih ettiğini belirtmekte fayda var.



BOBCAT KİRALAMA NASIL YAPILIR

Bobcat kiralama, Türkiye geneline yayılmış çok sayıda şirket üzerinden sözleşme karşılığı hızla yapılabilmektedir. Açık kaynaklar üzerinden yaptığımız araştırmada, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Konya ve Antalya'da Bobcat kiralayan şirketlerin iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Bobcat kiralama öncesi sözleşmenin detaylarını, teslim, kullanım ve geri iade, sürücü temini, sigorta, sigorta süresi ve yakıt gibi konulara dikkat edilmesini tavsiye ederiz. Kiralama öncesi şirketinizdeki uzmanlardan mutlaka görüş alınız.



Bobcat kiralama fiyatları

İllere göre Bobcat Kiralama fiyatları değişiklik göstermektedir. Bobcat model ve güçleri de fiyatlarda oldukça etkin. Sizler için derlediğimiz bobcat kiralama fiyatları şirketlerin resmi sitelerinden alınmıştır. Fiyat değişikliklerinden iyigunler.net haber sitesi sorumlu değildir. Fiyat değişikliklerini yenilemek isteyen bobcat kiralama şirketleri telefonla bize ulaşarak güncelleme talep edebilir.. Bobcat kiralamak isteyen kurum ve kişiler de fiyatlarıyla iletişime geçebilir. Bobcat kiralayan şirketlerin büyük bölümü, fiyat tarifesi ilan etmekten çekindiğini belirtmekte fayda var.



TÜRKİYE GENELİNDE BOBCAT KİRALAMA FİYATLARI

Kiralayan Şirket

Ayaz Yapı Nakliyat saati 100 TL ile 300 TL arasında değişen fiyatlar uyguluyor. Aynı şirketin günlük ve aylık kiralama seçenekleri bulunuyor. Resmi internet sitesinde fiyatını açıklayan tek şirket olduğu için kendilerini kutlarız.

Şirketin iletişim bilgileri:

Suleymaniye Mh. 744 Sk. No: 55/57, Esenyurt/İstanbul

Telefon

0 507 096 85 54

Gsm

0 507 096 85 54

Özaslan Grup

Murat Özaslan

Günlük kiralama bedeli 800 TL

İletişim bilgileri

Yenibosna Merkez Mahallesi, Bahçelievler Yenibosna -İstanbul

Cep0 (532) 779 95 98

(Sahibinden.com adresinden alınmıştır)



Çözüm İnşaat

Yalçın Atasever

Kiralama saat fiyatı 111 TL

Yavuz Selim Mahallesi Yıldırım Bursa

İletişim bilgileri: 0 (539) 761 52 32



PERPA FORKLİFT/VİNÇ KİRALAMA

3 ton kapasiteli disel araç. Kiralanan araç TCM marka. Tripleks asansör tipinde.

Kiralama Saat ücreti 150 TL

İletişim bilgileri

İş 0 (212) 222 63 93

Cep 0 (537) 664 48 37

Bobcat kiralama şirketleri 0555 219 29 25 numaralı telefondan fiyatlarıyla birlikte ücretsiz olarak ekleyebilir.