Kiralık ev ilanı, görenleri hayrete düşürdü





Kiralık ev fiyatlarının had safhaya ulaştığı İstanbul'da izbe bir ev için istenilen kira bedeli vatandaşları hayrete düşürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alan kiralık bir dairenin fotoğrafını paylaştı. İlanda yer alan fotoğraflar kullanıcıları hayrete düşürdü.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 8 Eylül tarihinde ilan verilen bir kiralık dairenin fotoğraflarını görenler hayrete düştü.

4.000 TL DEPOZİTO İSTENİYOR

İlanı sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı ise "Cidden şoklar içerisindeyim" dedi.

2+1 ve 100 metrekare olan daire için ilan sahibi 4.000 TL kira ve 4.000 TL depozito talep ediyor.

Açıklama kısmında ayrıca, "2+1 - Merkezde, Bekara, aileye, öğrenciye verilebilir" ifadeleri yer alıyor. Dairenin pencereleri tuğla ile kapatılırken evin sağlıksız olduğu göze çarpıyor.