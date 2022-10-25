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Kiralık ev ilanı, görenleri hayrete düşürdü

Büyükşehirlerde kiralık konut sıkıntısını fırsat bilen ev sahiplerinin talepleri vatandaşları çileden çıkaracak cinsten.

25 Ekim 2022 Salı 17:56
Kiralık ev ilanı, görenleri hayrete düşürdü

Kiralık ev ilanı, görenleri hayrete düşürdü



Kiralık ev fiyatlarının had safhaya ulaştığı İstanbul'da izbe bir ev için istenilen kira bedeli vatandaşları hayrete düşürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alan kiralık bir dairenin fotoğrafını paylaştı. İlanda yer alan fotoğraflar kullanıcıları hayrete düşürdü.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 8 Eylül tarihinde ilan verilen bir kiralık dairenin fotoğraflarını görenler hayrete düştü.

İlanı sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı ise "Cidden şoklar içerisindeyim" dedi. 

4.000 TL DEPOZİTO İSTENİYOR

2+1 ve 100 metrekare olan daire için ilan sahibi 4.000 TL kira ve 4.000 TL depozito talep ediyor.

Açıklama kısmında ayrıca, "2+1 - Merkezde, Bekara, aileye, öğrenciye verilebilir" ifadeleri yer alıyor. Dairenin pencereleri tuğla ile kapatılırken evin sağlıksız olduğu göze çarpıyor.

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Kiralık EvİstanbulKiralık Konut
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