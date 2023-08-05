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Kiraz ihracatı 200 milyon doları aştı

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda ihracat rekora koşuyor. 2023 yılı 200 milyon dolarlık kiraz ihracatı hedefi geçildi. 2023 sezonunda 4 Ağustos tarihine kadar olan dönemde kiraz ihracatı yüzde 54 artışla 205 milyon dolara ulaştı.

05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:47
Kiraz ihracatı 200 milyon doları aştı

 

Kirazda rekor yılı: 205 milyon dolara ulaştı


 

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye, 2023 sezonunda, 4 Ağustos tarihine kadar 75 bin ton karşılığı 205 milyon dolarlık kiraz ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracatımız ise 57 bin ton karşılığı 133 milyon dolardı.

Türk kirazı yüzde 54 değerlendi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Geçtiğimiz yıla göre çok daha verimli ve bereketli bir kiraz sezonu geçiriyoruz. Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirmiştik, bu sene 75 bin tona ulaştık.  2023 yılında Türk kirazı miktar bazında yüzde 32, değer bazında yüzde 54 ihracat artışı gösterdi. 54 farklı ihraç pazarına ulaştık, 34 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık.” dedi.

Dünya üretiminde birinciyiz

Başkan Uçak, “Kirazda dünya üretiminde birinci sırada yer alıyoruz. Almanya, Rusya gibi geleneksel pazarlarımız yanında Hong Kong, Singapur, Hindistan gibi ülkelerde de Türk kirazımız çok beğeniliyor. Bu sezon şu ana kadar, ana pazarlarımız Almanya’ya yüzde 91 artışla 92 milyon dolar, Rusya’ya 41 milyon dolar ihracat yaptık. Avusturya yüzde 686 artışla 14 milyon dolarla ihracatımızda üçüncü sıraya yerleşti. İtalya da astronomik artış yaşadığımız bir pazar. İtalya’ya ihracatımız 7,7 milyon dolara yükseldi ve Norveç’e de yüzde 11 ivmeyle 7,1 milyon dolar ihracatımız var. Birleşik Krallık ve İspanya’da da büyük ilerleme kaydettik.” diye konuştu.  

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EIBKirazKiraz Ihracatı
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