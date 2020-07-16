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Kiraz ihracatından yeni rekor | Kiraz ihracatı 200 milyon dolara koşuyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında 2020 yılının geride kalan diliminde bu rekoru kırdıklarını, sezon sonunda 200 milyon doları aşarak bu rekoru daha da geliştireceklerini kaydetti.

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:19
Kiraz ihracatından yeni rekor | Kiraz ihracatı 200 milyon dolara koşuyor

Kiraz ihracatından yeni rekor geldi | Kiraz ihracatı 200 milyon dolara gidiyor

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kirazda ihracat rekora koşuyor. 2020 yılında 190 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran kiraz ihracatçıları, sezon sonuna kadar 200 milyon doları aşmayı hedefliyor. Türkiye’nin 2019 yılına ait olan 182,6 milyon dolarlık ihracat rekor rakamı şimdiden geçildi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne 70 bin ton karşılığı 190 milyon dolarlık kiraz ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracatımız ise 70 bin ton karşılığı 166 milyon dolardı.

Türk kirazı yüzde 15 değerlendi

Türk kirazının ihracatının miktar bazında geçen yılki seviyesini korurken, değer bazında yüzde 15 daha katma değerli ihraç edildiğini dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında 2019 yılında 182,6 milyon dolarlık tutarla Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını, 2020 yılının geride kalan diliminde bu rekoru kırdıklarını, sezon sonunda 200 milyon doları aşarak bu rekoru daha da geliştireceklerini kaydetti.

Rengi ve tadıyla yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kirazın güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu, içerisinde barındırdığı A, C ve K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiren Uçak, “Kiraz özellikle Çin’de zenginliğin ve cömertliği temsil ediyor. 2020 yılında Çin ve Hong Kong’a kiraz ihracatımız yüzde 50’lik artışla 5,2 milyon dolardan 8 milyon dolara çıktı. Önümüzdeki yıllarda Uzakdoğu’ya kiraz ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz. Yeni start verdiğimiz Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projemizle Uzakdoğu pazarında Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Singapur ve Vietnam’ı hedef pazar olarak belirledik. Bu ülkelerde yapacağımız pazarlama faaliyetleriyle 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Kirazda rekabet çetin yaşandı

Dünya genelinde geniş bir coğrafyada kiraz üretiminin yapıldığı bilgisini veren Başkan Uçak; “En büyük ihraç pazarlarımızdan Rusya’da Yunanistan, İran, İtalya, Özbekistan, Sırbistan, Romanya, Moldova ve İspanya ile rekabet ediyoruz. Lojistik fiyatlarımızdan yükselen maliyetler nedeniyle Türk kirazının fiyatı diğer ülkelere göre yüksek kaldı, çetin bir rekabet yaşandı. İhracatta sezon başında beklediğimiz artışın biraz gerisinde kalsak da, başarılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Pandemi döneminde üreticimizin yüzünü güldüren, bu rekora katkı koyan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Türk kirazını en çok Almanlar ve Ruslar tercih etti

Türkiye, 1 Ocak – 13 Temmuz 2020 döneminde en çok kirazı 79 milyon dolarlık tutarla Almanya’ya yaparken, Rusya, 42 milyon dolarlık Türk kirazı tercihi ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Avusturya ise; Türkiye’den 13 milyon dolarlık kiraz ithal etti. Bu ülkeleri Norveç, Hollanda, İtalya, Hong Kong, İsviçre, Çin, Danimarka ve İngiltere izledi.

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Son Güncelleme: 16.07.2020 09:31
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