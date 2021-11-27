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Kırklareli Atlas Diş Polikliniği hizmete açıldı

Kırklareli'nde özel sektör tarafından işletmeye alınan Atlas SEA Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 22:34
Kırklareli Atlas Diş Polikliniği hizmete açıldı

Kırklareli Atlas Diş Polikliniği hizmete açıldı

Haber: Kemal Kaçmaz

Kırklareli şehir merkezinde (Garanti Bankası yanında) tam donanımlı bir şekilde hizmete açılan Atlas Sea Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Trakya'da önemli bir boşluğu dolduracak. Açılış törenine çok sayıda davetli ve vatandaşl katıldığı Özel Atlas Sea Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bölgede devlet hastanelerinde aylarca randevu günü beklemeyi sona erdirecek.

Trakya genelinde diş tedavisi konusunda büyük bir boşluk olduğunu dile getiren vatandaşlar Muhabirimiz Kemal Kaçmaz'a şunları söylediler;

Kırklareli ve çevre ilçelerde oturan vatandaşlar için kendi alanında uzmanlaşmış tam donanımlı bir sağlık kuruluşunun şehrimizde açılması büyük bir boşluğu doldurdu. Bazen küçük operasyonlar için Edirne ya da Tekirdağ'a gitmek zorunda kalıyorduk Kırklareli Atlas Diş Polikliği hastanesi burada büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Şehir merkezinde devlet hastanesinde küçük bir diş tedavisi için bile günlerce sıra alamadığımız oluyordu. Üç ay sonrası için diş sırası randevusu aldığımız günler sona erecek. Bu yüzden özel diş hastanelerine gitmek zorunda kalıyorduk bugün bu boşluğu açılışı yapılan Atlas Diş polikliniği doldurdu Bu yüzden de çok mutlu olduk. Bundan böyle daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde hizmet alacağımız içinde ayrıca çok mutlu olduk.

Anahtar Kelimeler:
KırklareliAtlas Diş Polikliniği
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