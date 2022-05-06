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Kırmızı et için turuncu alarm | Zam geliyor

Türkiye göçmen krizi, Bakan Soylu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasındaki tartışmaları yeni zam haberlerini gölgede bıraktı. Kırmızı et için en az 7 TL zam bekleniyor.

06 Mayıs 2022 Cuma 14:26
Kırmızı et için turuncu alarm | Zam geliyor

Kırmızı et için turuncu alarm | Zam geliyor


Suriyeli, Pakistan ve Afgan uyruklu kaçakların neden olduğu tartışma çok sayıda ürüne gelen zamları adeta unutturdu. Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, önümüzdeki hafta pazartesi günü itibarıyla kırmızı ete 7 TL zam geleceğini açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Seda Altuğ'un haberine göre Türkiye ekonomik krizle boğuşmaya devam ederken, gıda fiyatlarına da zam gelmeye devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayına günler kala yaptığı açıklamada, "Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu’nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kırmızı ete yüzde 10 zam gelmişti. 

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'nun Cumhuriyet'e yaptığı açıklamaya göre, Ramazan bayramından bir gün önce kırmızı et fiyatlarına 3 TL daha zam geldi. Hayvan sayısında düşüş yaşandığı için fiyatların arttığını belirten Solakoğlu, "Ben olaya üretici bakımından bakıyorum. Bir et kasaba gidene kadar birçok işlemden geçiyor. Bu nedenle de maliyet artıyor" dedi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEKTİR"

Kırmızı et fiyatlarına pazartesi günü 7 TL daha zam geleceğini duyuran Solakoğlu, "Biz bu zammı Mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu. Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" diye konuştu. 

1 Mayıs'ta yapılan yeni zamla, dana kuşbaşının kilosu 109 TL'ye ulaşırken 9 Mayıs tarihi itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 7-9 TL civarı zam yansıyacak. 

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