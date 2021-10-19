Kitle fonlamada yatırımcı rekoru yenilendi!

AIHear Technology Inc., Otonom Odyometre Cihazı Projesi kapsamında şirketin yüzde 12’lik payını yatırımcılara arz ederek geçtiğimiz ağustos ayında yatırım turuna çıkmıştı. Girişim şirketi, 600 yatırımcıdan 874 bin TL yatırım toplayarak paya dayalı kitle fonlamada yeni bir rekora imza attı! AIHear Technology’nin yatırım turunun tamamlanması ile fonbulucu ardı ardına altıncı başarılı fonlamasını gerçekleştirdi.

Yapay zekâ destekli tıp teknolojileri geliştirerek Türkiye'de odyoloji alanında lider konuma taşıma idealiyle çalışan AIHear Technology, Otonom Odyometre Cihazı Projesi ile paya dayalı kitle fonlama ekosisteminde bir rekora imza attı.

Girişim şirketi, İstanbul Üniversitesi Odyoloji Bölümü mezunu Sebahattin Ünlü liderliğinde Ersin Onur Erdoğan, İsmet Poyraz, Emre Bayram ve Nihat Cengiz Pamuk’tan oluşan takımın geliştirdiği Otonom Odyometre Projesi kapsamında şirketlerinin %12 payını yatırımcılara arz ederek geçtiğimiz ağustos ayında fonbulucu Invest platformunda yatırım turuna çıkmıştı. Hedeflenen fonlamaya erken ulaşan ve turu süresinden önce kapatan AIHear Technology, Türkiye’nin en fazla yatırımcı ile fonlanan girişimi oldu. AIHear Technology’nin ek fonlama ile arz edilen yüzde 14,4’lük şirket payının tamamı için 600 yatırımcı talepte bulundu. Toplanan talebin yüzde 41,59 'u 16 farklı nitelikli/kurumsal yatırımcıdan geldi ve ortalama yatırım tutarı 1.424 TL olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yatırım ve fonlama merkezi fonbulucu, bu başarılı turun ardından paya dayalı kitle fonlaması sistemindeki altıncı fonlamasını da yenilenen bir rekorla tamamladı.

Girişimlerin hem sayılarının hem de niteliklerinin artması için onları finansmana kolay ve hızlı eriştirmenin önemine dikkat çeken fonbulucu Genel Müdürü Hakan Yıldız, “Sağlık alanında yapay zeka teknolojileri üreten AIHear Technology, paya dayalı kitle fonlamasının avantajlarıyla finansmana erişerek ülkemizin ithal etmek durumunda olduğu cihazları üretme fırsatı yakalayacak. Otonom Odyometre cihazının üretimi, ülke ekonomisini yukarıya taşıyacağı gibi ithalatla döviz girdisini artıracak. Söz konusu yerli üretim kabiliyeti, geleceğimizi yönlendirecek büyük bir güce sahip. Ülkenin kalkınmasına, toplumun gelişmesine, üretim ve istihdama katkıda bulunmayı seçerek projeye yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Otonom Odyometre nedir?

fonbulucu Platformları Hakkında:

Odyometreler, 4 yaş ve üzeri bireylerinin işitmesinin değerlendirildiği en temel ve en önemli cihazlar olarak kabul ediliyor. Bu cihazla sağlık personeli aktif bir şekilde hastanın işitmesini değerlendiren ve 60 dakikaya kadar sürebilen bazı testler uyguluyor. Uygulamanın ardından da çıkan sonuçların yine personel tarafından yorumlanması gerekiyor. Manuel kullanımda zaman ve maliyet yükü yaratan cihazlar, personelden kaynaklı dikkatsizlik veya tecrübe eksikliği sonucu yanlış değerlendirmelere de neden olabiliyor. Otonom Odyometre, söz konusu problemleri bilgisayar ve yapay zekâ desteğiyle çözerek işitme testlerindeki performansı artırıyor. Cihaz bilgisayar tabanlı olmakla beraber bünyesinde TDH-39 kulaklık, kemik vibratör, ER-3A insert kulaklık, hasta cevap butonu, kontrol paneli, ses kartı ve bir adet dizüstü bilgisayar bulunduruyor. Cihazın otonom özellikte olması, testlerin yanlış yapılmasına imkân vermemesi, zaman tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından piyasadaki örneklerine göre avantajlı konumda yer alıyor. Otonom Odyometre, otonom özelliğinin yanında manuel olarak da kullanılabiliyor.

“Gelecekte var olmak üretimle ve teknolojiyle olacak! Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum olmalıyız” görüşünü içselleştiren fonbulucu platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için 2016 yılında kuruldu. İlk olarak Ödül ve Bağış Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 30 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu, kurulduğu günden bugüne kadar 250 milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360 derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede 33 projeye 8 milyon liradan fazla fon sağladı.

UNDP Crowdfunding Advisor olarak görev yapan platformun Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız yönetiminde Şirket; kalkınmanın toplumsal üretim ve sosyal fayda sağlayarak gerçekleşeceği inancıyla, ulusal boyutta ‘Kitlesel Kalkınma Destek Programı’ ve BM/IsDB ile birlikte 57 ülkede yoksulluğun azaltılmasına yönelik ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi’ projesini de yürütüyor.

8 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alarak ülkemizde Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemini hayata geçiren ilk platform olan Şirket, akredite bir Melek Yatırımcı Ağı ve fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ’nu da yönetmektedir.