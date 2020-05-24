Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı
Koronavirüs salgını sırasında piyasadan tedarik ettiği maskeleri ve kişisel koruyucu ekipmanları pandemi hastanelerindeki sağlık personeli başta olmak üzere pandemi ile mücadele eden birimler ve vatandaşlara dağıtan Kızılay, 1935’te kurduğu ve 8 yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı’na devrettiği maske fabrikasında olduğu gibi yeniden maske üretmeye de başladı. Kızılay Bayramda vatandaşlara 2 milyon maske dağıtacak.
Maskeler Ultraviyole Cihazıyla Hijyenik Hale Getiriliyor
Salgın öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, maske üretimine de kısa sürede başlamıştı. Nisan ayından bu yana tesislerinde 3 vardiya ile çalışan ve günlük 100 bin adet üretim yapan Kızılay, ürettiği maskeleri de üretim hattına entegre olan ultraviyole cihazıyla hijyenik hale getiriyor. Üç katlı ve telli olarak üretilen maskelerde fitre olarak meltblown tipi dokunmamış kumaş kullanılırken dış yüzeylere ise spunbond tipi dokunmamış kumaş kullanılıyor.
Maske Fabrikası Kızılay’ın Tarihinde
Vatandaşların ihtiyacı olan malzemeleri karşılamak için çalıştıklarını anlatan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bizim için en büyük bayram yardım ulaştırdığımız insanların yüzündeki tebessümü görmektir. Bu nedenle zaman kavramı olmadan yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın her günü Kızılaycılar ne ihtiyaç varsa onu yanlarına alarak vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Kızılay’ın ihtiyaca göre şekillenen organizasyon yapısı ve birimleri de tarihinin her döneminde kendini gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı’nın izleri silinmeden ikincisinin dillere dolandığı 1930’lu yıllarda, Kızılay’da olası gaz saldırılarında kullanılmak üzere gaz maskesi fabrikası kurmuştu. 1935 yılında kurulan Maske Fabrikası, yasa ile onanmasıyla 1943 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na devredilene kadar, Kızılay tarafından işletilmişti. Dönemin ihtiyacı neyse tarihimizde de olduğu gibi onu karşılamaya devam edeceğiz.” dedi.