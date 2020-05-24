Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı

Koronavirüs salgını sırasında piyasadan tedarik ettiği maskeleri ve kişisel koruyucu ekipmanları pandemi hastanelerindeki sağlık personeli başta olmak üzere pandemi ile mücadele eden birimler ve vatandaşlara dağıtan Kızılay, 1935’te kurduğu ve 8 yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı’na devrettiği maske fabrikasında olduğu gibi yeniden maske üretmeye de başladı. Kızılay Bayramda vatandaşlara 2 milyon maske dağıtacak.

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Kızılay, Ramazan Bayramında da kendisine ihtiyaç duyanları yalnız bırakmamak için her türlü planlamayı yaptı. Salgının başından bu yana hijyen malzemeleriyle birlikte maske de dağıtan Kızılay, bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara kendi atölyelerinde üretilen maskelerden 2 milyon adet dağıtmayı planlıyor. Bayram sonrası hareketlenecek olan sosyal yaşam için hazırlık mahiyetinde dağıtılacak maskeler, Kızılay’ın Etimesgut yerleşkesinde bulunan üretim atölyelerinde imal ediliyor. Kızılay, zehirli gaz tehlikesine karşı 1935’te maske fabrikası kurmuş, tehlikenin geçmesi ile birlikte fabrikayı 1943’de Milli Savunma Bakanlığı’na devretmişti.

Maskeler Ultraviyole Cihazıyla Hijyenik Hale Getiriliyor

Salgın öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, maske üretimine de kısa sürede başlamıştı. Nisan ayından bu yana tesislerinde 3 vardiya ile çalışan ve günlük 100 bin adet üretim yapan Kızılay, ürettiği maskeleri de üretim hattına entegre olan ultraviyole cihazıyla hijyenik hale getiriyor. Üç katlı ve telli olarak üretilen maskelerde fitre olarak meltblown tipi dokunmamış kumaş kullanılırken dış yüzeylere ise spunbond tipi dokunmamış kumaş kullanılıyor.

Maske Fabrikası Kızılay’ın Tarihinde

Vatandaşların ihtiyacı olan malzemeleri karşılamak için çalıştıklarını anlatan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bizim için en büyük bayram yardım ulaştırdığımız insanların yüzündeki tebessümü görmektir. Bu nedenle zaman kavramı olmadan yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın her günü Kızılaycılar ne ihtiyaç varsa onu yanlarına alarak vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Kızılay’ın ihtiyaca göre şekillenen organizasyon yapısı ve birimleri de tarihinin her döneminde kendini gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı’nın izleri silinmeden ikincisinin dillere dolandığı 1930’lu yıllarda, Kızılay’da olası gaz saldırılarında kullanılmak üzere gaz maskesi fabrikası kurmuştu. 1935 yılında kurulan Maske Fabrikası, yasa ile onanmasıyla 1943 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na devredilene kadar, Kızılay tarafından işletilmişti. Dönemin ihtiyacı neyse tarihimizde de olduğu gibi onu karşılamaya devam edeceğiz.” dedi.