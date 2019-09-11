Kızılay şirketlerin elinde | Kara gün dostu Holding oldu

Türk Kızılayı, geleneksel yönetim şeklini terk ederek şirketleşme kararı aldı. Kızılay vatandaşların yardımlarını dilediği gibi kimseden izin almayan şirketlerin üstünden değerlendirecek. Vatandaşların Kızılay'a bağışladığı binlerce gayrimenkul bu şirketlerin sermayesi oldu. Şirket yönetimleri uygun gördüğü gayrimenkulleri satarak şirket sermayesine aktaracak. Her kamu şirketinde olduğu gibi şirketlere atanan yöneticilere binlerce liralık huzur hakkı ödenecek. Halen 31 bin lira aylık maaş alan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın aldığı ücret, yeni kurulan şirket yöneticilerinin alacağı maaşa emsal teşkil etmesi bekleniyor. Kızılay bünyesinde yer alan tüm şirket ve hastaneler de yeni kurulan şirketlerin yönetimine çalışanlarıyla birlikte devredildi.

Birgün Gazetesi'nde bugün İsmail Arı imzasıyla yayınlanan haberde, dünyanın dört bir yanında, vatandaşın gönüllü bağışlarıyla yardım faaliyeti yürüten Kızılay'ın yeni yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler var.



6 YENİ ŞİRKET KURULDU

Kızılay Yatırım Holding bünyesinde altı farklı şirket kurulduğu öğrenildi. Kızılay Yönetim Kurulu kararı ile kurulan “Kızılay Yatırım Holding’in” beş yöneticisi Genel Başkan, genel başkan yardımcıları, genel sekreteri ve genel müdür düzeyinde olmak üzere Kızılay içinden, iki yönetici ise dışarıdan atandı.

Tüm şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a diğer yönetim kurulu üyelerini belirleme yetkisi verildi. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri de olan Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri şirketlerden de “Huzur hakkı” adı altında ücretler alacak.



Kızılay yöneticileri aldıkları maaşlarla gündeme gelmişti. Genel Müdür maaşına son dört yılda yüzde 118 oranında zam yapılırken genel müdür yardımcısı maaşındaki artış da yüzde 178 olmuştu.

Kurulan şirketlere faaliyet alanlarına göre çadır fabrikaları, maden suyu fabrikaları, hastaneler ve 6 binin üzerinde gayrimenkul devredildi. 2018 yılı sonunda 4 milyar 581 milyon TL’ye ulaşan gelir büyüklüğünün yönetimi bundan sonra yeni kurulan şirketlerde olacak.

Gerekçe: Katma değer imkanı bulunamadı

Şirketleşmenin gerekçesi “Gelişim açısından kısır döngü içerisinde bulunulması ve katma değer imkanı bulunmaması” olarak gösterildi. Kurulan şirketler Kızılay Yönetim Kurulu’na bilgi vermeden veya izin almadan yatırım, harcama veya satış işlemi yapabilecek. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri de olan Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri şirketlerden de “Huzur hakkı” adı altında ücretler alacak.

Holdinge bağlı altı şirketten biri olan Kızılay İçecek Şirketi’ne tüm maden suyu fabrikaları devredilerek işletme hakkı verildi. Şirkete verilen fabrikalar arasında toplam yıllık şişeleme kapasitesi bir milyar 100 bin olan Afyon ve Erzincan Maden Suyu Fabrikaları da bulunuyor.

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Şirketi’ne de Kızılay’ın altı binin üstündeki gayrimenkulü devredildi. Devirle yapılacak işlemler için Kızılay Yönetim Kurulu kararı aranması zorunluluğu da bulunmazken, gayrimenkuller arasında Ankara Kızılay Meydanı’nda bulunan Kızılay AVM, otoparklar ve Kızılay’a bağışlanan çok sayıda bina, arsa ve dükkân da bulunuyor.

Hastaneler şirketlere devredildi

Yeni kurulan şirketler arasında yer alan Kızılay Sağlık Şirketi’ne ise Kızılay’ın hastaneleri devredildi. Devredilen hastaneler arasında Altıntepe Tıp Merkezi, Bakırköy Kızılay Niyazi Mete- Ali Rıza Mete Tıp Merkezi ve Türk Kızılayı Özel Kartal Hastanesi yer alıyor. Hastanelerin işletme hakları ile beraber mülkleri de Kızılay Sağlık Şirketi’ne geçti.

Çadır fabrikası da şirketin oldu

Kızılay Çadır Ve Tekstil Şirketi’ne ise Etimesgut’ta bulunan Kızılay Çadır Fabrikası çalışanlar ve mülkleriyle beraber devredildi. Kızılay tarafından kurulan şirketler arasında Kızılay Kültür Ve Sanat Şirketi ile Kızılay Sistem Yapı Şirketi de bulunuyor.