Kızılay ve Bereket Döner'den Ramazan'da Anlamlı Kampanya
Türk Kızılay ve Bereket Döner, evinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri için “Askıda Bereket, dayanışmamız şimdi daha da büyüyor" kampanyası başlattı.
İnternet üzerinde kurulan dayanışma köprüsünde hazırlanan menülerde sandwich döner ve ayran bulunuyor.
Kampanya ile ilgili bilgi veren Bereket Döner Üretim ve Satış Müdürü Ahmet Aksoy şunları söyledi; "Mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile yardımlaşma kampanyaları da zirveye ulaştı. Karantina uygulamasının devam ettiği bu günlerde ihtiyaç sahipleri için hazırladığımız kampanyada ürünlerimizi Kızılay İşbirliği ile ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz’’ dedi.