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Kızılay ve Bereket Döner'den Ramazan'da Anlamlı Kampanya

Türk Kızılay ve Bereket Döner; dayanışmanın zirveye çıktığı Ramazan ayının ruhuna uygun "Askıda Döner" kampanyası başlattı.

05 Mayıs 2020 Salı 12:09
Kızılay ve Bereket Döner'den Ramazan'da Anlamlı Kampanya

Kızılay ve Bereket Döner'den Ramazan'da Anlamlı Kampanya


 

Türk Kızılay ve Bereket Döner, evinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri için “Askıda Bereket, dayanışmamız şimdi daha da büyüyor" kampanyası başlattı.

Sosyal medyada başlatılan #sofralardabereketolsun çağrısı ile şekillenen kampanyada tiklabereketgelsin.com adresinden sipariş verenler, ihtiyacı olanlar için satın aldıkları menüyü askıya bırakabiliyor. Askıya bırakılan bereket döner ürünleri için Et Döner menüsüne 9 TL, Tavuk Döner Menüsü'ne ise 5 TL ödeniyor.

İnternet üzerinde kurulan dayanışma köprüsünde hazırlanan menülerde sandwich döner ve ayran bulunuyor.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Bereket Döner Üretim ve Satış Müdürü Ahmet Aksoy şunları söyledi; "Mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile yardımlaşma kampanyaları da zirveye ulaştı. Karantina uygulamasının devam ettiği bu günlerde ihtiyaç sahipleri için hazırladığımız kampanyada ürünlerimizi Kızılay İşbirliği ile ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz’’ dedi.

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