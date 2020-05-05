Kızılay ve Bereket Döner'den Ramazan'da Anlamlı Kampanya





Türk Kızılay ve Bereket Döner, evinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri için “Askıda Bereket, dayanışmamız şimdi daha da büyüyor" kampanyası başlattı.

Sosyal medyada başlatılan #sofralardabereketolsun çağrısı ile şekillenen kampanyada tiklabereketgelsin.com adresinden sipariş verenler, ihtiyacı olanlar için satın aldıkları menüyü askıya bırakabiliyor. Askıya bırakılan bereket döner ürünleri için Et Döner menüsüne 9 TL, Tavuk Döner Menüsü'ne ise 5 TL ödeniyor.

İnternet üzerinde kurulan dayanışma köprüsünde hazırlanan menülerde sandwich döner ve ayran bulunuyor.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Bereket Döner Üretim ve Satış Müdürü Ahmet Aksoy şunları söyledi; "Mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile yardımlaşma kampanyaları da zirveye ulaştı. Karantina uygulamasının devam ettiği bu günlerde ihtiyaç sahipleri için hazırladığımız kampanyada ürünlerimizi Kızılay İşbirliği ile ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz’’ dedi.