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Kızılay yardım eli uzatırken kazandırmış | Yardım'a, merhamete kâr gölgesi 

İş insanlarının Amerika'ya para transferine 'Şerefiyelik' uğruna aracı olan Kızılay, insani yardımla kârlı yatırım kavramlarını yan yana getirmeye başladı. Asırlık yardım teşkilatı finans kuruluşu gibi açıklamalara yolluyor.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:10
Kızılay yardım eli uzatırken kazandırmış | Yardım'a, merhamete kâr gölgesi 

Kızılay yardım eli uzatırken kazandırmış | Yardım'a, merhamete kâr gölgesi 

Türk milletinin yoksula, zor durumda olan insanlara dil, din, ırk ayrımı yapmadan yardım götürmesi için bir asırdır desteğiyle ayakta tuttuğu Kızılay, önce şirketleşti, şimdi de yatırım fonlarıyla yardım kavramlarını bir araya getirerek merhamet ve kazanç kavramlarını yan yana getirerek 'Karlı yardım' formülleri üretmeye başladı.

Asırlık Türk Kızılay'ının adı hadsiz bir işadamının 'Şerefiyelik' dolar transferine aracılık etmesinin ardından şimdide karlı yatırımla, yardımseverlere bol kazanç vaad ediyor. Yoksul; dar gelirli ve afetzedeler için yardım hem bağış yapmak isteyen ama bağış yaparken de kazanmak isteyen yeni nesil zenginlerin ulvi düşüncesine çözüm üreten Kızılay'ın bulduğu formül Destek Altın Katılım Fonu ile yüzde 60 kazanç sağlamış. Kızılay'dan konuyla ilgili gönderilen açıklamaya hiç dokunmadan ilginize sunuyoruz.

 Tarihinin her döneminde örnek uygulamalar ortaya koyan ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden Kızılay, 2018 yılında Altın Kalpli Fon olarak KT Portföy iş birliğiyle Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nu kurmuştu. Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu, kurulduğu günden bu yana da büyük ilgi gördü ve yatırımcıya kazanç sağladı. KT Portföy de fon işletim ücreti olarak aldığı komisyonun yarısını her ay düzenli olarak Kızılay’ın hesaplarına aktarıyor. Düzenli olarak aktarılan bu gelir Kızılay’ın daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmasına ve gelecek yardım planlarını yapmasına katkı sağladı. KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu, Kuveyt Türk Katılım Bankası, seninbankan.com.tr ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) aracılığıyla tüm banka ve aracı kurumlardan alınabiliyor.

Birikimler Güvenli Yatırım İçin Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’na

KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nun her geçen gün vatandaşların birikimine katkı sağladığını belirten Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Özkan, “152 yıllık yardım çınarı” olan Kızılay’ın, gün geçtikçe artan insani yardım faaliyetleri ve genişleyen etki alanı sebebiyle ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla yenilikçi bağış modelleri geliştiriyoruz. Kuveyt Türk Katılım Bankası iştiraki olan KT Portföy’le birlikte 2018 yılının sonunda kurduğumuz Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu da kurulduğu günden bu yana hem yatırımcıya hem de ihtiyaç sahiplerine kazanç sağladı. Böylece yatırımcılar gelecekleri için yatırımlarını yaparken, bugünler için de yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaşma imkânı buldular. Yatırımcının yatırımından Kızılay’a bir kesinti söz konusu değildir. “Kızılay’a Destek” ifadesinden kasıt, KT Portföy’ün elde ettiği yönetim ücretinin yarısına kadar kısmının Kızılay’a bağışlanmasıdır. Yani yatırımcı herhangi bir altın fonuna yatırım yaptığında tâbi olduğu yönetim ücretinden farklı, ilave bir maliyete maruz kalmamaktadır. TEFAS üzerinden bu fonu satan tüm bankalara da elde ettikleri dağıtım ücretini Kızılay’a bağışlayarak, geçtiğimiz bu zor dönemde ihtiyaç sahiplerine desteklerini kolayca artırabileceklerini hatırlatmak istiyorum.” ifadesinde bulundu.

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