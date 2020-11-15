Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

KKTC'de üretilen yerli solunum cihazı MÜSİAD Expo'da

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı, MÜSİAD tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 18-21 Kasım 2020'de düzenlenecek “MÜSİAD Expo 2020” fuarında ilk kez sergilenecek.

15 Kasım 2020 Pazar 09:47
KKTC'de üretilen yerli solunum cihazı MÜSİAD Expo'da

KKTC'de üretilen yerli solunum cihazı MÜSİAD Expo'da


 

Yazılım, donanım ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yapılan solunum cihazı, 6 aylık bir araştırma geliştirme süreci sonunda kullanıma hazır hale getirildi. Bütün dünyada COVID-19 pandemisinin ikinci dalgasının yaşandığı bu günlerde, ülkelerin sahip olduğu yoğun bakım kapasiteleri, salgın nedeniyle gerçekleşen can kayıplarını azaltmak için hayati önem taşıyor. Solunum cihazları ise COVID-19’la mücadelede, solunum desteği ihtiyacı olan hastaları hayatta tutabilmek için en önemli ekipman olarak öne çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği tam fonksiyonlu solunum cihazı, hastanelerin yoğun bakım ve acillerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Böylece başta KKTC ve Türkiye olmak üzere, talep gelen ülkelerin yoğun bakım kapasitelerini artırmak hedefleniyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: Solunum Cihazının Seri Üretimi 2020 Bitmeden Başlayacak.

Bütün dünyayı etkisi altına olan COVID-19’la mücadelede sahip olunan solunum cihazı sayısının önemine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi mühendislerince geliştirilip, seri üretime hazır hale getirdikleri solunum cihazının seri üretiminin 2020 bitmeden başlayacağını söyledi. Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma ile COVID-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer almaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Ahmet Çağman: Solunum Cihazı, Simülasyon Testlerini Başarıyla Geçti

Solunum cihazlarının hasta sağlığını doğrudan etkilediğini ve hata payına yer olmadığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman, seri üretime hazır hale getirdikleri solunum cihazının, oluşturulan simülasyon ortamında, doktor kontrolünde gerçekleştirilen bütün testleri geçerek başarısını kanıtladığını vurguladı. Geliştirdikleri solunum cihazında son teknolojiyi kullandıklarını söyleyen Çağman, şu an hastanelerde kullanılan solunum cihazlarının başta körük olmak üzere birçok mekanik parçaya sahip olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı ise yazılımla dijital olarak kontrol edilebiliyor, körüksüz ve daha az mekanik parçaya sahip. Solunum cihazı, yeni nesil türbinli özel olarak tasarlanmış bir motor ve özel kontrol yazılımı ile yüksek basınç verimliliği, yüksek akış kapasitesi ve düşük güç tüketimi ile sessiz çalışıyor. Eski nesil ventilatörlere kıyasla daha az hareket eden parçadan oluştuğu için arızalanma riski daha düşük ve bakım gideri de daha az.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayburt Kehribarı Çin yolcusu | Çıra diye yıllarca soba tutuşturuldu
Bayburt Kehribarı Çin yolcusu | Çıra diye yıllarca soba tutuşturuldu
Pazar Esnafına ‘Ucuzluğu Bol’ ‘HES Kodu’ Denetimi
Pazar Esnafına ‘Ucuzluğu Bol’ ‘HES Kodu’ Denetimi
Hazırgiyim ihracatı 5 aydır zirveyi korudu
Hazırgiyim ihracatı 5 aydır zirveyi korudu
200 bin TL destek için ücretsiz eğitim şansı
200 bin TL destek için ücretsiz eğitim şansı
Koronavirüs aşısı fiyatı açıklandı | ABD'de 19.5 dolar
Koronavirüs aşısı fiyatı açıklandı | ABD'de 19.5 dolar
Esnek çalışma modelinde hükümet geri adım attı
Esnek çalışma modelinde hükümet geri adım attı
Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı | Lütfi Elvan kimdir?
Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı | Lütfi Elvan kimdir?
Yeni iş dünyasında, çalışanlar daha fazla söz hakkı ve özgürlük istiyor
Yeni iş dünyasında, çalışanlar daha fazla söz hakkı ve özgürlük istiyor
GEBKİM'e 1 milyar 600 milyon dolarlık yatırımın temelini Erdoğan attı
GEBKİM'e 1 milyar 600 milyon dolarlık yatırımın temelini Erdoğan attı
Ayakkabıya can veren sektör 63’üncü kez bir araya geliyor
Ayakkabıya can veren sektör 63’üncü kez bir araya geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim