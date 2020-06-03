Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Klimanız sezona hazır mı?

Klima bakımlarının yanı sıra gelişen klima teknolojileri ile bu sezon;  çevre dostu yeni nesil R32 gazlı klimalar da E.C.A. tarafından satışa sunuluyor.

03 Haziran 2020 Çarşamba 11:46
Klimanız sezona hazır mı?

Klimanız sezona hazır mı?

  • Periyodik klima bakımı ile tasarruf, verimlilik ve daha temiz hava

Sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı yaşam kalitesini artıran klimalar, evlerde ya da ofislerde daha konforlu vakit geçirilmesini sağlıyor. Ancak kullanım süresi arttıkça klimaların hassas parçalarında verimliliği azaltan birtakım sorunlar da gelişebiliyor. Klima bakımının periyodik şekilde yapılması, verimi ve dayanıklılığı sağlamanın en net yoluyken, elektrik kullanımından da avantaj sağlıyor. Klima bakımlarının yanı sıra gelişen klima teknolojileri ile bu sezon;  çevre dostu yeni nesil R32 gazlı klimalar da E.C.A. tarafından satışa sunuluyor.

Özellikle yaz aylarında sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı yaşam kalitesini artıran klimalar, evlerde ya da ofislerde daha konforlu vakit geçirilmesini sağlıyor, kapalı mekanlarda ideal iklimi yaratıyor. Bununla birlikte kullanım süresi artan klimalarda verimliliği azaltan birtakım sorunlar gelişebiliyor. Klima ünitelerinin bakımı sadece yaşam alanlarında konforlu vakit geçirilmesini sağlamıyor aynı zamanda uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yüksek elektrik maliyetlerinin yönetilmesine de yardımcı olabiliyor.

Bakım ile enerji tasarrufu sağlanıyor

30 yılı aşkın süredir ısıtma - soğutma sektöründe faaliyet gösteren E.C.A., yüksek performanslı, düşük sarfiyatlı çevre dostu ürünleriyle tüketicinin beklentilerine birebir karşılık veriyor. Klimaların periyodik bakımıyla hem tasarruf hem de verimlilik artışı yaşandığını söyleyen Emas Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, Klimanıza yapılan bakım sayesinde temizlenen fan ve filtreler ile daha rahat hava sirkülasyonu ve cihaz fazla yorulmadığı için daha fazla hava akışı sağlanıyor. Bu da enerji tasarrufunu beraberinde getiriyor. Gaz ve ısı kontrolüyle de istenilen verime hızlı ulaşılarak, ilave enerji harcamayarak tasarruf sağlanıyor.” Açıklamasında bulunuyor. E.C.A. klimaların soğutmada A++, ısıtmada ise A+ enerji seviyesinde olduğunu dile getiren Mehmet Özokumuşoğlu, Inverter teknolojisine sahip klimalar ile kullanıcıların enerjiyi daha verimli kullanabileceklerini ifade ediyor. Özokumuşoğlu, ayrıca yeni nesil klimalar ile havadaki temiz hava ve nem dengesinin maksimum düzeyde karşılanabileceği bilgisini veriyor.

Klima bakımı niçin yapılmalı?

Klimaların fan ve filtre temizliğinin yapılmaması sebebi ile taze hava sirkülasyonunda muhtemel bir azalma meydana geleceğini belirten E.C.A. uzmanları, hem yaz hem de kış aylarında kullanılan klimalara yılda iki kez bakım yaptırılmasını öneriyor. Bakım esnasında cihazın bağlantı, elektronik aksam ve gaz kontrolü, fan temizliği, hava filtresi değişimi ya da temizliği gibi işlemler uygulanıyor. Filtre kontrolleri ile hem taze ve temiz hava akışı sağlanıyor hem de cihazın ömrü uzuyor. Gerekli kontroller ve temizlik yapıldıktan sonra performans ayarları ideal hale getiriliyor. Bu kontroller, ayarlar ve temizlik yapılmadığında ise klima sadece hava üflüyor, verimli çalışmıyor, elektrik faturalarına artı maliyet olarak yansıyor ve kısa sürede arıza veriyor.

Klima bakımı nasıl yapılıyor?  

Sadece yetkili servislerce, uzman kişiler tarafından yapılması gereken klima bakımları, özel ekipmanlar ile gerçekleşiyor. İç ünite üzerinde evap ve faz temizliği olurken, dış üniteye kondens temizliği ile müdahale ediliyor. Yanı sıra iç ve dış ünite arasındaki elektrik bağlantıları kontrol edilerek gaz ölçümü sağlanıyor. Herhangi bir gaz eksikliği varsa gaz ilave ediliyor ya da eski gaz boşaltılıp cihaz yeni gaz ile dolduruluyor. Son olarak, iç ünite üzerinden termometre vasıtası ile performans test ediliyor ve ayarlar güncelleniyor.

Klima filtreleri ne zaman temizlenmeli?

Klimanın kullanıldığı yere göre değişse de klima filtrelerinin 3 ayda bir temizlenmesi tavsiye ediliyor. Bireysel tip klimalar, cihaz panelinin altında yer alan hava filtreleri elle çıkarılarak temizlenebiliyor.  Elektrik süpürgesi yardımı ile filtre temizliği mümkün olurken filtreler kimyasal kullanmadan sadece su ile de yıkanabiliyor. Filtrelerin iyi performans göstermesi için iyice kurutulduktan sonra cihaz içine yerleştirilmesi gerekiyor.

Klima yaz aylarında en çok kas tutulmasına neden oluyor
Klima yaz aylarında en çok kas tutulmasına neden oluyor
Ses kısıklığına karşı en etkili öneriler
Ses kısıklığına karşı en etkili öneriler
Trabzon Ankara uçağında klima krizi: Yolcular patladı
Trabzon Ankara uçağında klima krizi: Yolcular patladı
Yazın en çok klimalar hasta ediyor!
Yazın en çok klimalar hasta ediyor!
Klima çarpmasında antibiyotik kullanılmaz!
Klima çarpmasında antibiyotik kullanılmaz!
Samsung, Türk Tüketicisinin Klima Kullanım Alışkanlarını Açıkladı
Samsung, Türk Tüketicisinin Klima Kullanım Alışkanlarını Açıkladı
Yanlış klima kullanımı ölüme kadar götürüyor
Yanlış klima kullanımı ölüme kadar götürüyor
Çocuklu ailelere tatil ipuçları
Çocuklu ailelere tatil ipuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimya ihracatında beş aylık ihracatı 7 milyar doları aştı 
Kimya ihracatında beş aylık ihracatı 7 milyar doları aştı 
İş dünyası 2020 yılında adli tatil istemiyor
İş dünyası 2020 yılında adli tatil istemiyor
Pandemi fabrikalarda dijital dönüşümü hızlandıracak
Pandemi fabrikalarda dijital dönüşümü hızlandıracak
Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü Galatasaray
Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü Galatasaray
Sosyal yardım talebi İstanbul'da iki kat arttı
Sosyal yardım talebi İstanbul'da iki kat arttı
Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde
Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde
Karton Bardak Hakkında
Karton Bardak Hakkında
Robotlu makineler yerli ROBOCAM’in kontrolü altında
Robotlu makineler yerli ROBOCAM’in kontrolü altında
Moda Gelişim Akademisi eğitimleri girişimcilere rehber oluyor
Moda Gelişim Akademisi eğitimleri girişimcilere rehber oluyor
Koronavirüs sürecinde yapılmaması gereken 10 hata
Koronavirüs sürecinde yapılmaması gereken 10 hata

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim