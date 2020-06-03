Klimanız sezona hazır mı?

Periyodik klima bakımı ile tasarruf, verimlilik ve daha temiz hava

Sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı yaşam kalitesini artıran klimalar, evlerde ya da ofislerde daha konforlu vakit geçirilmesini sağlıyor. Ancak kullanım süresi arttıkça klimaların hassas parçalarında verimliliği azaltan birtakım sorunlar da gelişebiliyor. Klima bakımının periyodik şekilde yapılması, verimi ve dayanıklılığı sağlamanın en net yoluyken, elektrik kullanımından da avantaj sağlıyor. Klima bakımlarının yanı sıra gelişen klima teknolojileri ile bu sezon; çevre dostu yeni nesil R32 gazlı klimalar da E.C.A. tarafından satışa sunuluyor.

Özellikle yaz aylarında sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı yaşam kalitesini artıran klimalar, evlerde ya da ofislerde daha konforlu vakit geçirilmesini sağlıyor, kapalı mekanlarda ideal iklimi yaratıyor. Bununla birlikte kullanım süresi artan klimalarda verimliliği azaltan birtakım sorunlar gelişebiliyor. Klima ünitelerinin bakımı sadece yaşam alanlarında konforlu vakit geçirilmesini sağlamıyor aynı zamanda uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yüksek elektrik maliyetlerinin yönetilmesine de yardımcı olabiliyor.

Bakım ile enerji tasarrufu sağlanıyor

30 yılı aşkın süredir ısıtma - soğutma sektöründe faaliyet gösteren E.C.A., yüksek performanslı, düşük sarfiyatlı çevre dostu ürünleriyle tüketicinin beklentilerine birebir karşılık veriyor. Klimaların periyodik bakımıyla hem tasarruf hem de verimlilik artışı yaşandığını söyleyen Emas Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, “Klimanıza yapılan bakım sayesinde temizlenen fan ve filtreler ile daha rahat hava sirkülasyonu ve cihaz fazla yorulmadığı için daha fazla hava akışı sağlanıyor. Bu da enerji tasarrufunu beraberinde getiriyor. Gaz ve ısı kontrolüyle de istenilen verime hızlı ulaşılarak, ilave enerji harcamayarak tasarruf sağlanıyor.” Açıklamasında bulunuyor. E.C.A. klimaların soğutmada A++, ısıtmada ise A+ enerji seviyesinde olduğunu dile getiren Mehmet Özokumuşoğlu, Inverter teknolojisine sahip klimalar ile kullanıcıların enerjiyi daha verimli kullanabileceklerini ifade ediyor. Özokumuşoğlu, ayrıca yeni nesil klimalar ile havadaki temiz hava ve nem dengesinin maksimum düzeyde karşılanabileceği bilgisini veriyor.

Klima bakımı niçin yapılmalı?

Klimaların fan ve filtre temizliğinin yapılmaması sebebi ile taze hava sirkülasyonunda muhtemel bir azalma meydana geleceğini belirten E.C.A. uzmanları, hem yaz hem de kış aylarında kullanılan klimalara yılda iki kez bakım yaptırılmasını öneriyor. Bakım esnasında cihazın bağlantı, elektronik aksam ve gaz kontrolü, fan temizliği, hava filtresi değişimi ya da temizliği gibi işlemler uygulanıyor. Filtre kontrolleri ile hem taze ve temiz hava akışı sağlanıyor hem de cihazın ömrü uzuyor. Gerekli kontroller ve temizlik yapıldıktan sonra performans ayarları ideal hale getiriliyor. Bu kontroller, ayarlar ve temizlik yapılmadığında ise klima sadece hava üflüyor, verimli çalışmıyor, elektrik faturalarına artı maliyet olarak yansıyor ve kısa sürede arıza veriyor.

Klima bakımı nasıl yapılıyor?

Sadece yetkili servislerce, uzman kişiler tarafından yapılması gereken klima bakımları, özel ekipmanlar ile gerçekleşiyor. İç ünite üzerinde evap ve faz temizliği olurken, dış üniteye kondens temizliği ile müdahale ediliyor. Yanı sıra iç ve dış ünite arasındaki elektrik bağlantıları kontrol edilerek gaz ölçümü sağlanıyor. Herhangi bir gaz eksikliği varsa gaz ilave ediliyor ya da eski gaz boşaltılıp cihaz yeni gaz ile dolduruluyor. Son olarak, iç ünite üzerinden termometre vasıtası ile performans test ediliyor ve ayarlar güncelleniyor.

Klima filtreleri ne zaman temizlenmeli?

Klimanın kullanıldığı yere göre değişse de klima filtrelerinin 3 ayda bir temizlenmesi tavsiye ediliyor. Bireysel tip klimalar, cihaz panelinin altında yer alan hava filtreleri elle çıkarılarak temizlenebiliyor. Elektrik süpürgesi yardımı ile filtre temizliği mümkün olurken filtreler kimyasal kullanmadan sadece su ile de yıkanabiliyor. Filtrelerin iyi performans göstermesi için iyice kurutulduktan sonra cihaz içine yerleştirilmesi gerekiyor.