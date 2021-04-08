KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da

İşini büyütmek isteyen KOBİLER bu zirvede buluşuyor





KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile Vodafone ana sponsorluğunda online olarak gerçekleşecek

IdeaSoft’un CEO’su Seyhun Özkara



Türkiye’nin e-ticaret altyapı lideri IdeaSoft’un, her geçen gün büyüyen e-ticaret ekosistemine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği KOBİ E-Ticaret Zirvesi 2021, bu sene online olarak iyzico işbirliğiyle ve Vodafone ana sponsorluğunda 15 Nisan’da gerçekleştirilecek.

KOBİ E-ticaret Zirvesi, IdeaSoft ve iyzico işbirliğinde, Pazarlamasyon’un kürasyonunda bu yıl online olarak gerçekleşiyor. Ana sponsorluğunu Vodafone’un üstlendiği zirve sektörün önde gelen isimlerini ağırlarken, KOBİ’lere e-ticaret alanında bir ışık yakmayı hedefliyor. 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen ve 1000’i aşkın kişinin katıldığı zirvelerde katılımcıların %85’den fazlasını KOBİ’ler oluştururken; etkinliğe 17 şirket ve 13 konuşmacı katılmıştı.

"Öncesi&Sonrası” temasında gerçekleşecek olan zirvede, e-ticaretin dünü ve bugünü de ele alınarak, e-ticarete başlamak isteyen KOBİ'lere ve e-ihracatla sınırları kaldırmak isteyen işletmelere yol haritası çizilecek. 15 Nisan’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan zirve, workshoplar eşliğinde etkileşimli olarak sürecek.

IdeaSoft’un CEO’su Seyhun Özkara, “KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracata dair merak ettiği tüm konuları işin uzmanlarından dinleyebileceği ve onlarla doğrudan iletişim kurabilecekleri KOBİ E-ticaret Zirvesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm sürecine hızla etki eden e-ticaret ve e-ihracat sektörüne girmek isteyen herkes için ücretsiz olarak düzenlediğimiz online zirvede 15’ten fazla iş ortağımızı, sektörün önde gelen isimlerini ve 1000’i aşkın katılımcıyı ağırlayacağız.” dedi.

iyzico&PayU CEO’su Barbaros Özbuğutu ise, “iyzico olarak kuruluşumuzdan bu yana on binlerce KOBİ’mizin dijitalleşme sürecine teknolojilerimizle katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. 15 Nisan’daki KOBİ E-Ticaret Zirvesi etkinliğinde ise e-ticaret ve e-ihracat konularını gün boyunca işin uzmanlarıyla birlikte konuşacağız ve tecrübelerimizi katılımcılar ile paylaşacağız. E-ticaret ekosistemine dahil olmayı planlayan, halihazırdaki iş modelini geliştirmenin yollarını arayan veya e-ihracat ile tüm dünyaya satış yapmak isteyen tüm KOBİ’lerimizi bu etkinliğe davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Zirve tarih ve saati : 15 Nisan Perşembe / 09.00 – 17.00



Kayıt linki : https://hopin.com/events/kobi-e-ticaret-zirvesi

Konuşmacılar:

Akan Abdula FutureBright Group Yönetici ortak

Akif Sezer iyzico Head Of Key Accounts

Barbaros Özbuğutu iyzico&PayU CEO

Çağanur Atay Uçtu MediaMarkt Pazarlama&Kurumsal İletişim & E-Ticaret Direktörü

Cenk Kanıkman IdeaSoft Dijital Pazarlama Müdürü

Cüneyt Aksakallı Wawlabs Kurucusu

Demet Pektaş iyzico Head of Business Development

Emre Ekmekçi ETİD Başkanı



IdeaSoft İş Ortakları MüdürüGratis Pazarlama Direktörü ve Gratis İcra Kurulu Üyesiiyzico CMOPazarlamasyon Genel MüdürüEDM Bilişim İş Geliştirme MüdürüBoyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür YardımcısıRelated Digital CEOiyzico Head of CommercialIdeaSoft CEOKriko FounderAkademisyen, yazarIdeaSoft Satış Müdürü



IdeaSoft: 2005 yılında kurulan IdeaSoft, web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunmayı ilke edinmiş Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısıdır. IdeaSoft Libadiye Genel Merkez ve BÜDOTEK Teknopark AR-GE ekipleriyle internetten satış yapmak isteyenler için tüm gücümüzle çalışırken, müşterilerine sağladığı ücretsiz panel eğitimleriyle de 2016’dan bu yana 30000+ katılımcıya ulaştı. IdeaSoft ekibi, her yıl Deloitte tarafından resmi mali raporlara göre düzenlenen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği yarışmada 6 sene üst üste ödüle layık görüldü. Ayrıca; TEPAV Türkiye 100, Bilişim 500 ve birçok etkinlikte başarılarını ödülle taçlandırdı.

Iyzico: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. iyzico, e-ticaret firmaları, pazaryerleri ve bireysel kullanıcılar için ödeme altyapısı sağlayan girişim şirketidir. 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan şirketin iyziPark isimli merkez ofisi Üsküdar, Burhaniye'dedir.