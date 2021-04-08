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KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da

İşini e-ticaret ve e-ihracatla büyütmek isteyen tüm KOBİ’ler 15 Nisan’da bu zirvede buluşuyor 

08 Nisan 2021 Perşembe 10:25
KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da

İşini büyütmek isteyen KOBİLER bu zirvede buluşuyor



KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile Vodafone ana sponsorluğunda online olarak gerçekleşecek

IdeaSoft’un CEO’su Seyhun Özkara
 

Türkiye’nin e-ticaret altyapı lideri IdeaSoft’un, her geçen gün büyüyen e-ticaret ekosistemine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği KOBİ E-Ticaret Zirvesi 2021, bu sene online olarak iyzico işbirliğiyle ve Vodafone ana sponsorluğunda 15 Nisan’da gerçekleştirilecek.

KOBİ E-ticaret Zirvesi, IdeaSoft ve iyzico işbirliğinde, Pazarlamasyon’un kürasyonunda bu yıl online olarak gerçekleşiyor. Ana sponsorluğunu Vodafone’un üstlendiği zirve sektörün önde gelen isimlerini ağırlarken, KOBİ’lere e-ticaret alanında bir ışık yakmayı hedefliyor. 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen ve 1000’i aşkın kişinin katıldığı zirvelerde katılımcıların %85’den fazlasını KOBİ’ler oluştururken; etkinliğe 17 şirket ve 13 konuşmacı katılmıştı.

"Öncesi&Sonrası” temasında gerçekleşecek olan zirvede, e-ticaretin dünü ve bugünü de ele alınarak, e-ticarete başlamak isteyen KOBİ'lere ve e-ihracatla sınırları kaldırmak isteyen işletmelere yol haritası çizilecek. 15 Nisan’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan zirve, workshoplar eşliğinde etkileşimli olarak sürecek.

IdeaSoft’un CEO’su Seyhun Özkara, “KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracata dair merak ettiği tüm konuları işin uzmanlarından dinleyebileceği ve onlarla doğrudan iletişim kurabilecekleri KOBİ E-ticaret Zirvesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm sürecine hızla etki eden e-ticaret ve e-ihracat sektörüne girmek isteyen herkes için ücretsiz olarak düzenlediğimiz online zirvede 15’ten fazla iş ortağımızı, sektörün önde gelen isimlerini ve 1000’i aşkın katılımcıyı ağırlayacağız.” dedi. 

iyzico&PayU CEO’su Barbaros Özbuğutu ise, “iyzico olarak kuruluşumuzdan bu yana on binlerce KOBİ’mizin dijitalleşme sürecine teknolojilerimizle katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. 15 Nisan’daki KOBİ E-Ticaret Zirvesi etkinliğinde ise e-ticaret ve e-ihracat konularını gün boyunca işin uzmanlarıyla birlikte konuşacağız ve tecrübelerimizi katılımcılar ile paylaşacağız. E-ticaret ekosistemine dahil olmayı planlayan, halihazırdaki iş modelini geliştirmenin yollarını arayan veya e-ihracat ile tüm dünyaya satış yapmak isteyen tüm KOBİ’lerimizi bu etkinliğe davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Zirve tarih ve saati    : 15 Nisan Perşembe / 09.00 – 17.00
 

Kayıt linki        : https://hopin.com/events/kobi-e-ticaret-zirvesi 

Konuşmacılar:
Akan Abdula         FutureBright Group Yönetici ortak
Akif Sezer         iyzico Head Of Key Accounts
Barbaros Özbuğutu     iyzico&PayU CEO
Çağanur Atay Uçtu     MediaMarkt Pazarlama&Kurumsal İletişim & E-Ticaret Direktörü
Cenk Kanıkman    IdeaSoft Dijital Pazarlama Müdürü
Cüneyt Aksakallı     Wawlabs Kurucusu
Demet Pektaş     iyzico Head of Business Development
Emre Ekmekçi     ETİD Başkanı

Eray Cemal Şentürk     IdeaSoft İş Ortakları Müdürü
Gül Sağır Aydın     Gratis Pazarlama Direktörü ve Gratis İcra Kurulu Üyesi
Murat Büyükkucak     iyzico CMO
Necip Murat         Pazarlamasyon Genel Müdürü
Neslihan Cenik     EDM Bilişim İş Geliştirme Müdürü
Nurçin Koçoğlu     Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Sedat Kılıç         Related Digital CEO
Serkan Karaduman     iyzico Head of Commercial
Seyhun R. Özkara     IdeaSoft CEO
Uğur Eskici         Kriko Founder
Yüce Zerey         Akademisyen, yazar
Zekeriya Ateş     IdeaSoft Satış Müdürü


IdeaSoft: 2005 yılında kurulan IdeaSoft, web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunmayı ilke edinmiş Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısıdır. IdeaSoft Libadiye Genel Merkez ve BÜDOTEK Teknopark AR-GE ekipleriyle internetten satış yapmak isteyenler için tüm gücümüzle çalışırken, müşterilerine sağladığı ücretsiz panel eğitimleriyle de 2016’dan bu yana 30000+ katılımcıya ulaştı. IdeaSoft ekibi, her yıl Deloitte tarafından resmi mali raporlara göre düzenlenen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği yarışmada 6 sene üst üste ödüle layık görüldü. Ayrıca; TEPAV Türkiye 100, Bilişim 500 ve birçok etkinlikte başarılarını ödülle taçlandırdı.

Iyzico: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. iyzico, e-ticaret firmaları, pazaryerleri ve bireysel kullanıcılar için ödeme altyapısı sağlayan girişim şirketidir. 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan şirketin iyziPark isimli merkez ofisi Üsküdar, Burhaniye'dedir.

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Anahtar Kelimeler:
KobilerEticaretEihracatKOBİ Eticaret Zirvesi
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