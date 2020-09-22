KOBİ'ler İçin Çıkış Yolu | Mikro İhracat

Pandemi nedeniyle tüm dünyada ülke ekonomilerinin daralmaya gittiği bir belirsizlik döneminden geçtiğimize işaret eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Ticaret savaşları online cepheye de sıçradı. Küresel ticaret savaşlarının online cephesinde güçlü olabilmek ve savaştan kazançlı çıkabilmek içim Kobi’lerin mutlaka mikro ihracata yönelmesi gerekiyor” dedi.

Yurtdışına yapılan online satışların yüzde 11 oranından yüzde 4 oranına düştüğüne dikkat çeken Çiğdemli şunları aktardı:

“2020 yılının ilk yarısında e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artarak 91.7 milyar TL'ye ulaştı. Toplam e-ticaret hacminin yüzde 91’i yurtiçi harcamalardan gerçekleşirken, yüzde 5’i Türkiye’nin diğer ülkelerden online alışverişlerini, yüzde 4’ü de diğer ülkelerin Türkiye’den yaptığı online alışverişleri kapsıyor. Bu yıl pandeminin etkisiyle sınır ötesi e-ticarette ciddi düşüş yaşandı. Ticaret Bakanlığı ilk yarı rakamlarına göre, 2019 yılında Türkiye’den yurtdışına yapılan online satışlar yüzde 11 oranındayken, bu yıl bu oranın yüzde 4 oranına düştüğünü görüyoruz. Yarıdan da fazla bir düşüş söz konusu. Özellikle dünyada ekonomik daralmaların yaşandığı ve belirsizliğin hakim olduğu böyle bir süreçte Kobi’lerimizin avantaj elde etmesi mikro ihracat da dediğimiz e-ihracat kanallarına yönelmesiyle mümkün. Mikro ihracat kur farklarını avantaja çevirmenin de bir yolu aynı zamanda. Küresel ticaret savaşlarının online cephesinde güçlü olabilmek ve savaştan kazançlı çıkabilmek içim Kobi’lerimizin mutlaka mikro ihracata yönelmesi gerekli. E-ihracat potansiyeline sahip yüzbinlerce Kobi için dünya fırsatlarla dolu. Kur farkı aslında üretim yapan Kobi’ler için dezavantajlarının yanı sıra avantaj da sunuyor. Türkiye’den yurt dışına sattığımız her yerli ürün karşılığında elde ettiğimiz döviz gelirinin ülkedeki TL karşılığı ederi yükseldi.”

ETGB sisteminin avantajları nedir?

Mikro ihracatın avantajları ve ETGB sistemi hakkında bilgi veren Çiğdemli sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet Kobi’lerin mikro ihracatı yani firmadan direkt tüketiciye yapılan online ihracatı benimsemesini kolaylaştırmak adına birçok teşvik de sunuyor üstelik. Hem de e-ihracat yapanlar için prosedürlerden arındırılmış bir sistem var. Türkiye’den yurtdışına yapacağınız bir satışta KDV hariç fatura tutarı 15 bin Euro’dan az ve satışa konu olan malların ağırlığı 300 kilogramdan hafif ise, bu ihracat mikro ihracat olarak yapılabiliyor. ETGB sistemi üzerinde tüm prosedürler yetkili kargo firmaları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. ETGB sistemi ile yapılan mikro ihracat işlemleri sonrasında KDV iadesi de alınabiliyor. Alibaba, Amazon, Etsy ve Rakuten gibi küresel pazar yerlerinde satış yapmak isteyenlerin üyelik bedelleri de devlet tarafından karşılanıyor. Mikro ihracatta düzenlenen bir gümrük beyannamesi olmaması da ayrı bir avantaj.Gümrük beyannamesi yerine online ortamda Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) düzenleniyor ve klasik ihracatta olduğu gibi gümrük müşavirine ihtiyaç da olmuyor. Gümrükleme masrafları ve gümrükleme hızı düşünüldüğünde bu sistemin Kobi’ler açısından sunduğu avantaj çok önemli. Bireysel müşterinize direkt satış yaptığınız için, müşterinizin ülkesindeki B2C (firmadan direkt tüketiciye) gümrükleme vergi muafiyetlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Klasik ihracattaki gibi banka teminatlarına gerek yok. Ödeme almak için e-ticaret altyapı firmanızın yönlendireceği ödeme kuruluşlarıyla anlaşmak yeterli. Çok sayıda ve yüksek adetli ürün gönderilmediği için risk oranı da yok denecek kadar düşük. Ticimax olarak mikro ihracat yapmak isteyen firmalar için BÜDOTEK Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkın’da Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz çok sayıda e-ihracat modülüyle birçok çözüm sunuyoruz. E-ihracat modülleri ile doğru ülkeye doğru ürünün satılabilmesi, dil ve ödeme seçenekleri farklılığından kaynaklı sorunların çözülebilmesini sağlıyoruz.”