Koç Holding, 2021 gelir rekoru kırdı | Konsolide gelir 346 milyar TL



KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU: "2021 YILI, PANDEMİNİN ETKİLERİNİN DEVAM ETTİĞİ, BUNA BAĞLI OLARAK DA EKONOMİK, SİYASİ VE TOPLUMSAL ALANLARDA BELİRSİZLİKLERİN HÂKİM OLDUĞU BİR SENE OLARAK KAYITLARA GEÇTİ. BÖYLE ZORLU BİR YILDA KOÇ TOPLULUĞU OLARAK ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN ÖZVERİLİ GAYRETLERİ, ÇEVİK YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ, SAĞLAM BİLANÇOMUZ, PORTFÖY YAPIMIZ, KUVVETLİ BAYİ TEŞKİLATIMIZ, GENİŞ TEDARİK ZİNCİRİMİZ VE DİJİTAL YETKİNLİKLERİMİZ SAYESİNDE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİK. ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN YETKİNLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK VE PROFESYONEL GELİŞİMLERİNİ KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ PROGRAMLARLA DESTEKLEMEK AMACIYLA ÖNCÜ UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM ETTİK. ÜLKEMİZE OLAN KUVVETLİ İNANCIMIZLA YATIRIMLARIMIZI DA KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜK. YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA ÖNEMLİ SATIN ALMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK. AYNI ZAMANDA 2021 TOPLULUĞUMUZUN YENİ EKONOMİYE DOKUNAN İŞ ALANLARINDA STRATEJİK ADIMLAR ATTIĞI ÖNEMLİ BİR YIL OLDU. NETİCE İTİBARIYLA 2021 YILINDA YAPTIĞIMIZ 17,3 MİLYAR TL’LİK KOMBİNE YATIRIMLA, TOPLAM YATIRIMLARIMIZIN SON 5 YILDA 53 MİLYAR TL’YE ULAŞTIĞINI GURURLA İFADE ETMEK İSTERİM. BU BAŞARILI TABLODA EN BÜYÜK PAY SAHİBİ OLAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA, BAYİLERİMİZE, TEDARİKÇİLERİMİZE VE MARKALARIMIZI TERCİH EDEN MÜŞTERİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM. KOÇ TOPLULUĞU OLARAK İNSANI ODAĞIMIZA ALARAK, DÜNYAYI VE TOPLUMU GÖZETEN YAKLAŞIMIMIZLA ÇALIŞMAYA VE DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

2021 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda tüm dünyada belirsizliklerin hâkim olduğu bir yılı daha geride bıraktık. Bilim insanlarının olağanüstü bir gayretle ve görülmemiş bir hızla sunduğu aşılara rağmen pandeminin etkileri devam etti. Böyle zorlu bir yılda Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın özverili gayretleri, çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, geniş tedarik zincirimiz ve dijital yetkinliklerimiz sayesinde başarılı sonuçlar elde ettik. Ülkemize olan kuvvetli inancımızla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük. 2021 yılında yaptığımız 17,3 milyar TL’lik kombine yatırımla, toplam yatırımlarımızın son 5 yılda 53 milyar TL’ye ulaştığını gururla ifade etmek isterim. Bu başarılı tabloda en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize, tedarikçilerimize ve markalarımızı tercih eden müşterilerimize şükranlarımı sunuyorum. Koç Topluluğu olarak insanı odağımıza alarak, dünyayı ve toplumu gözeten yaklaşımımızla çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Levent Çakıroğlu: "Bu satın alma, Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve uzun vadede ülkemizin potansiyeline olan inancımızın bir göstergesi."

2021 yılında stratejik plan sürecini farklı yönettiklerini ve özellikle şirketlerin büyük hamle yapabilecekleri fırsatların üzerinde durduklarını belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Yapı Kredi hisselerinin yüzde 18’ini UniCredit’ten 3,5 milyar TL bedelle satın almak üzere anlaştık. Güçlü sermaye yapısı, uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimiyle, Yapı Kredi’nin performansı müspet yönde ayrışıyor. Bu satın alma Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve uzun vadede ülkemizin potansiyeline olan inancımızın bir göstergesi" dedi.

2021 yılında önemli satın almalar gerçekleştirdik

Topluluk şirketlerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki lider pozisyonlarını 2021 yılında pekiştirdiklerini belirten Levent Çakıroğlu, küresel büyüme vizyonları doğrultusunda stratejik yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Arçelik, Hitachi’nin Japonya dışındaki ev aletleri işinin yüzde 60’ını satın alma işlemini tamamladı. Yaklaşık 1 milyar dolar ciroya sahip yeni şirketimiz, Asya Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasında 12 iştiraki ve 3 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor. Yakın zamanda imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla bu bölgenin stratejik öneminin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ayrıca Arçelik, Whirlpool’un Türkiye’deki şirketini satın alarak ihracat odaklı yerel üretim kapasitesini kuvvetlendirdi. Bir diğer iş alanımız olan yenilenebilir enerjide ise düşük karbon ekonomisine geçişimizi hızlandıracak stratejik bir adım attık. Entek, 60 MW kurulu gücü olan Süloğlu Santrali'ni satın aldı. Böylelikle portföyümüze ilk defa bir rüzgâr enerjisi santralini dâhil etmiş olduk. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjinin önemi daha da artacak. Biz de bu alandaki yatırımlarımıza Türkiye’de ve yurt dışında kararlılıkla devam edeceğiz."

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz

"Koç Topluluğu olarak, çok geniş bir ekosistemi etkileme potansiyelimizin verdiği güçle, daha yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız" diyerek sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu, "Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Varoluşsal bir kriz haline gelmesi bakımından küresel iş birliği gerektiren iklim krizi konusunda başlattığımız ‘Karbon Dönüşümü Programı’nı Topluluk genelinde yürüttüğümüz kültürel dönüşümün çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Topluluk şirketlerimizden Tüpraş da bu alanda önemli bir adım atarak, 2050 yılında karbon nötr olma yolunda, geleceğin enerjisinde de liderliği hedeflediği ‘Stratejik Dönüşüm Planı’nı açıkladı. Koç Holding olarak 2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda, dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık. Şirketlerimizden Arçelik, Ford Otosan, Tüpraş ve Yapı Kredi de TCFD’nin destekçileri arasında bulunuyor. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Arçelik dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2021 yılında da Dayanıklı Ev Aletleri sektöründe yer alan 20 şirket arasından en yüksek skoru elde eden şirket oldu. Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den girmeye hak kazanan 7 şirketin 3’ünün Koç Topluluğu çatısı altında yer alması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Tüpraş, endekse ilk defa girmeye hak kazanırken, Ford Otosan, puanını artırarak, Yapı Kredi ise ortalamaların üzerinde bir performans sergileyerek endekste yer aldı" dedi.

Eşitlik, kapsayıcılık, gelişim ve çağdaşlık değerlerimizden hiç taviz vermedik

Koç Topluluğu’nun pandemiden önce 97 bin olan istihdamının bugün 110 binin üzerine çıktığını hatırlatan Levent Çakıroğlu, "Çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini güçlendirmek ve profesyonel gelişimlerini küresel ölçekteki programlarla desteklemek amacıyla öncü uygulamaları hayata geçirmeye devam ettik" dedi. Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır’ yaklaşımı ile bu alandaki çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve ailelerinin hayatlarını ve deneyimlerini iyileştirmek en öncelikli hedefimiz. Bununla birlikte, Topluluğumuz için en uygun ve nitelikli insan gücünü istihdam etmek, çalışma arkadaşlarımıza gelişimleri için imkân sağlamak ve onları geleceğin liderlerine dönüştürmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Eşitlikçi uygulamaları merkeze alıyor, daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratıyoruz. Bu başarıların sadece bizler için değil, toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınma için de önemli bir unsur olduğuna inanıyorum. Bu inançla, eşitlik, kapsayıcılık, gelişim ve çağdaşlık değerlerimizden hiç taviz vermeden, insanı daima odağına alan bir anlayışa sahibiz. Bu anlayış bizlere sadece ülkemizde değil küresel çapta da önemli başarılar getiriyor. Nitekim iş ve ekonomi dünyasının önde gelen yayınlarından Forbes’un yayımladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde beş yıldır olduğu gibi bu yıl da yer almak ve 124 sıra yükselerek ilk 200 şirket arasına girmek bizleri gururlandırdı. `Türkiye’nin En İyi İş Yeri` ödülünü almaya hak kazanan 24 şirketin 20’sini Koç Topluluğu şirketleri oluşturuyor."

