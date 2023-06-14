Kocaer Çelik'ten yüksek katma değerli çelik profil üretimi

60 yılı aşkın tecrübe ve birikimi ile Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında yer alan Kocaer Çelik, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarına devam ediyor. A2 fabrikasında ileri teknoloji makine ve teçhizat yatırımlarını bir ay gibi kısa sürede tamamlayan şirket, yeniden seri üretime geçti. Yatırıma ilişkin konuşan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, yatırımla beraber yüksek katma değer yaratan yenilikçi ürünlerin payını tüm satışlar içinde büyüteceklerini, böylece küresel rekabet güçlerini ve ihracatlarını daha da artıracaklarını belirtti.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin, çelik profil imalatı, servis merkezi ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren öncü şirketlerinden Kocaer Çelik, stratejik iş planı doğrultusunda yatırımlarına ve üretime hız kesmeden devam ediyor. Şirket, yüksek katma değerli ürünlerin payını artırmaya yönelik A2 fabrikasındaki son teknoloji yatırımları tamamlayarak yeniden seri üretime başladı.

“Yüksek katma değerli ürünlerle küresel rekabet gücümüzü artıracağız”

Özelleştirilmiş ürünleri yüksek kalitede müşterilerle buluşturuyor

Katma değerli ürünlerle büyüme hedefi doğrultusunda yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “2021 yılında toplam satış hacmindeki payı yüzde 33,1 olan katma değerli ürün satışımızı 2022’de yüzde 42 seviyelerine taşıdık. Sektörümüz global olarak oldukça zor bir dönemden geçerken katma değerli ürünlerimizle ayrışmayı, tüm olumsuz tablolara rağmen hedeflerimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürmeyi başardık. Katma değerli ürünlerimizin payını artırmaya yönelik A2 fabrikamızda son teknolojiye uygun revizyonlar gerçekleştirme kararı alarak, üretimi planlı şekilde durdurmuştuk. Bir ay gibi kısa sürede ileri teknoloji makine ve teçhizat yatırımlarımızı tamamlayarak yeniden seri üretime başladık. Bu yatırımımızla beraber müşterilerimize katma değer yaratan yenilikçi ürünlerimizin payını tüm satışlarımız içinde daha da büyüteceğiz. Böylece küresel rekabet gücümüzü ve ihracatımızı ileri seviyeye taşıyacağız” dedi.

Kocaer Çelik, İzmir Aliağa’da 85.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 280.000 m2 alanda 800.000 ton/yıl kapasiteli 3 Çelik Profil Fabrikası, 100.000 ton/yıl kapasiteli Galvaniz Fabrikası, 120.000 ton/yıl kapasiteli Servis Merkezi ve 15 milyon kWh/yıl kapasiteli yenilenebilir enerji üretim tesisi (GES) ile faaliyetlerine devam ediyor. 60’a yakın farklı kimyasal kompozisyon içeren kalitede ve 12 binin üzerinde çeşitli cins, ebat ve kalınlıklarda katma değerli ürünler üreten şirket, başta enerji nakil hattı çelikleri, güneş enerjisi çelikleri ve madencilik sektörleri olmak üzere yapısal çelikler, ulaşım, makine imalat, tarım, gemi inşa ve savunma sanayilerindeki müşterilerinin farklı talep ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünleri yüksek kalite ve son kullanıma hazır şekilde sunuyor.

Altı kıtada 140 ülkeye ihracatla Ege Bölgesi’nin en büyük ihracatçısı

Türkiye’nin en büyük çelik profil ihracatçılarından Kocaer Çelik, son 5 yıldır Ege Bölgesi’nin demir çelik sektöründeki en büyük ihracatçısı konumunda yer alıyor. Güçlü bir ihracat ağına sahip olan şirket, yüksek katma değerli ürünlerini Birleşik Krallık’taki depolarından, Kocaer Steel UK ve Kocaer Steel Ireland ile yurt dışı müşterilerine en kısa sürede ulaştırıyor. Geniş dağıtım ağıyla 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan Kocaer Çelik, 2022 yılını 435 milyon dolar ihracat geliri ile noktaladı. Şirket, yurt dışı faaliyetlerini Kocaer Steel UK ve Kocaer Steel Ireland yapılanmalarına benzer oluşumlarla farklı ülkelerde genişletmeyi ve çelik profil sektöründe global bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.