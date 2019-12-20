Koçtaş Genel Müdürlüğü'nde bayrak devri

Koçtaş'ta 12 yıldır Genel Müdürlük görevinde bulunan Alp Önder Özpamukçu, yeni dönemde bayrağı, Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Devrim Kılıçoğlu'na devredecek. Kılıçoğlu, 01.01.2020 tarihinden itibaren Koçtaş Genel Müdürlüğü'nü üstlenirken, Alp Önder Özpamukçu, Koçtaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek.

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri olan Koçtaş'ın genel müdürlüğünü 12 yıldır başarıyla yürüten Alp Önder Özpamukçu, yeni dönemde bayrağı Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Devrim Kılıçoğlu'na devredecek. Devrim Kılıçoğlu, 01.01.2020 itibarıyla Koçtaş Genel Müdürlüğü'nü üstlenirken, Alp Önder Özpamukçu, köklü deneyimiyle Koçtaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek.

Devrim Kılıçoğlu

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu yaptığı açıklamada, Alp Önder Özpamukçu'nun Koçtaş'ın kuruluşundan bu yana hemen her kademesinde görev aldığını belirtirken, şirketin bugünkü başarısında önemli katkıları olduğunu vurguladı. Tamer Haşimoğlu, "25 senedir Topluluğumuza önemli hizmetlerde bulunan Alp Önder Özpamukçu, önümüzdeki dönemde gerek Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak gerekse de Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olarak tecrübelerini bizlerle paylaşmayı sürdürecek. Kendisine bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar için teşekkür ederim" dedi. Koçtaş'ın yeni dönemine liderlik edecek olan Devrim Kılıçoğlu'na da başarılar dileyen Tamer Haşimoğlu, "Devrim Kılıçoğlu'nun şirketimizin hedeflerini büyüterek başarılarına yenilerini ekleyeceğine inancım tam" dedi.

Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Devrim Kılıçoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden MBA, Koç Üniversitesi'nden Executive MBA derecesi aldı. 2017 yılında ise Harvard Üniversitesi'nde Advanced Management Program'ını başarıyla tamamladı. Ford Otomotiv San. A.Ş.'de Yetiştirme Elemanı olarak iş hayatına başlayan Kılıçoğlu, finans, iş geliştirme, strateji planlama gibi birçok bölümde, farklı kademelerde görev aldı. 2005-2007 yılları arasında Ford Avrupa organizasyonuna bağlı Londra'daki Ar-Ge Merkezinde Proje Müdürü olarak çalıştı. Ford Otosan'da en son olarak İş Geliştirme ve Finans Direktörlüğü görevini yürüten Kılıçoğlu, 2015 yılında Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş.'ye Mali İşler ve Yatırımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. Ocak 2019 itibariyle Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş. Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1974 yılında İstanbul'da doğan Devrim Kılıçoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.