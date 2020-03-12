Konfor Mobilya 50 milyon dolar ihracat hedefliyor

Konfor Mobilya ve Konfor Yatak olarak Türkiye genelinde 160 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, Turquality desteğiyle yurt dışında büyüyeceklerini ve 50 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için çalışacaklarını kaydetti.

“Türk mobilya sektörü tasarım ve Ar-Ge’ye ağırlık vermeli”

Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen yaptığı değerlendirmede, Türk mobilya sektörünün kalite anlamında oldukça iyi durumda olduğunu belirterek,

Konfor, Türkiye geneline yayılacak

Köklü bir marka olan Konfor’un yatakta da tüketici açısından bilinirliğinin yüksek olduğunu söyleyen Erden Gönen, “Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yeniden kurumsal ve modern konseptte güncel teknolojilere sahip mağazalar ile satışına başlayarak iddialı hale geldik. Kaliteden ödün vermeden yataklarımızı müşterilerimizle buluşturduk” dedi. Ortalama 150 metrekare büyüklükte olan ve içinde yatak, baza-ev tekstili ürünlerinin satışa sunulduğu Konfor Yatak mağaza sayısının 21’e ulaştığını, fuarda yapılan yeni anlaşmalarla birlikte bu sayıyı hızlıca 60’a çıkarmayı planladıklarını söyleyen Gönen, ortalama 1.500 metrekare büyüklüğünde olan ve yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları ve genç odaları ile shop in shop Konfor Yatak ürün portföyü bulunan 35 Konfor mağaza sayısını da 100’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Erden Gönen, “Mağazalarımız ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunuyor. Ancak 81 ilin 70’inde tüketicimizle buluşmayı hedefliyoruz. Köklü bir markayız, ama modern konseptli süreci yeni başlattık. İlk modern konseptli mağazamızı 2018’in mart ayında hizmete açtık. İki yıldır da mobilya ve yatakta toplam 50’yi aşkın mağaza sayısına ulaştık. Rakiplerimiz hızlı ilerlediğimizi belirtmelerine rağmen, biz 35 yaş ortalamasına sahip genç ve dinamik kadromuzla temkinli hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Hedefimizin şu an üçte birine ulaştık. 160 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yurtdışında büyümek için atak yapacak

Turquality markalaşma sürecinin başvuru altyapısını 2019 yılında tamamladıklarını ve bu yıl başvuru yapacaklarını vurgulayan Gönen, şu açıklamalarda bulundu: “Devlet, yurt dışında mağaza açmamız için ciddi destekler sunuyor. 2020’de süreci tamamlayıp hem ihracatta atılım yapacak hem de daha da önemlisi şirket alt yapımızın kurumsal ilkelere uygun hale getirilmesini sağlayacağız. Şimdiki ihracat ciromuz yaklaşık 20 milyon dolar. Bu yılki hedefimiz ise 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmek. Turquality sürecinin ardından 2022 sonrası ihracatımızın 50 milyon dolar düzeyine yükselebileceğini öngörüyoruz. AB ağırlıklı olarak büyüme hedefimiz var. Almanya, İngiltere, Romanya, Fransa gibi ülkelerde konsept mağazalar açarak daha da büyümek istiyoruz. Mevcutta 7 olan yurt dışı konsept mağaza sayımızı, Turquality sonrası 35’e çıkarmayı hedefliyoruz.”