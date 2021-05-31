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Kontrollü normalleşme süreci başlıyor | Nereler açılacak?

Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamalar bugünden itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu sabahtan itibaren restoranlar, lokanta ve kafeler ile kahveler müşteri kabul edebilecek

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:40
Kontrollü normalleşme süreci başlıyor | Nereler açılacak?

Kontrollü normalleşme süreci bugün başlıyor



Türkiye bugünden itibaren yeni kontrollü normalleşme süreciyle güne başlayacak. Okullar kalabalık şehirlerde haftada 2 gün tercihli eğitime geçerken, son dakikada açıklanan açılma sürecinde esnaf esnaf ve işletmeler şaşkın. Günü birlik alınan kararlarla yüz binlerce lokanta, kafeterya, kahvehane, restoran, okul ve diğer eğitim kurumları gece yarısından itibaren hummalı bir hazırlığa başladı. Ankara'da okulların açılmadan önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gelen talebe göre dezenfekte edileceğini duyururken, akşam geç saatlerde yapılan açılma haberlerinin herkesi zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

YENİ KONTROLLÜ AÇILIM SÜRECİNDE NERELER AÇILACAK?

*Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

*Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

*Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

*Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek

*Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

*Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek

*Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır

*Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

*Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

OKULLARDA KONTROLLÜ EĞİTİM

*1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi kurumların mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 

*7 Haziran pazartesi günü tüm ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilecek.

*Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak. 

*2020- 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. 

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM İSTEĞE BAĞLI

*Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleşecektir.

*Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
 

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Son Güncelleme: 01.06.2021 01:03
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